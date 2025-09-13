Martha Higareda y Lewis Howes comparten el género de de sus bebés ¿Niños, niñas o mellizos?

Martha Higareda y su esposo el empresario y conferencista estadounidense Lewis Howes, están viviendo una de las etapas más felices de su vida: ¡serán papás!

La pareja, que contrajo matrimonio en febrero de este año en una romántica ceremonia en la Riviera Maya, reveló recientemente el genero de sus bebés y la noticia derritió de ternura a sus fans.

Fue a través de redes sociales donde Martha compartió un emotivo video en el que durante una conferencia de Lewis Howes, destaparon el misterio con una divertida dinámica de “gender reveal”.

¿Qué dijo Martha Higareda sobre su embarazo de gemelos con Lewis Howes?

En junio, Martha Higareda, esposa de Lewis Howes, sorprendió al revelar que esperaban a su primer bebé. A finales de agostó la pareja dio a conocer que serían papás de gemelos a una revista de circulación nacional, la actriz reveló cómo reaccionaron al enterarse de que darán la bienvenida a dos pequeños.

“Cuando nos dijeron que eran dos corazoncitos, sentimos muchísima emoción y los dos nos pusimos a llorar al mismo tiempo”, contó Martha Higareda.

La actriz confesó que el proceso no ha sido del todo fácil, ya que antes de revelar que espera gemelos, los médicos les recomendaron ser cautelosos. Al tratarse de dos bebés y considerando su edad, se trata de un embarazo de riesgo con posibles complicaciones.

“Un embarazo doble tiene más complicaciones que el de un bebé, así que el doctor nos pidió que nos esperáramos un poco y no compartiéramos la noticia hasta que todo estuviera seguro, porque muchas cosas pueden pasar en ese ínter. Después vimos que sí, son dos y que todo viene bien.”, comentó.

Martha Higareda se dejó ver con su pancita de embarazada / Instagram

Martha Higareda y Lewis Howes revelan el género de sus bebés

Martha Higareda y Lewis Howes han compartido con sus seguidores cada detalle de su embarazo, pero fue hasta este 12 de septiembre que finalmente revelaron el género de sus bebés.

La emocionante noticia se dio al finalizar una conferencia que Lewis ofrecía, cuando Martha subió al escenario junto a su esposo para realizar una dinámica interactiva con el público. La pareja explicó que, al tratarse de gemelos, habría dos revelaciones de género y pidió a los asistentes participar en un conteo regresivo.

Al completarlo, el humo rosa llenó el escenario, confirmando que ambos bebés serán niñas.

“Estamos emocionados de anunciarles que vamos a tener a 2 nenas”, escribió Lewis y Martha Higareda en su cuenta de Instagram, acompañando la emotiva revelación.

La pareja no pudo contener la emoción y se fundieron en un largo abrazo, mientras el público aplaudía y celebraba con gritos de alegría la feliz noticia. Martha y Lewis han demostrado desde el inicio del embarazo que están disfrutando cada momento de esta nueva etapa, compartiendo su entusiasmo y felicidad con sus seguidores.

¿Cuándo nacerán las gemelas de Martha Higareda y Lewis Howes?

Martha Higareda y Lewis Howes han contado a sus seguidores que esperan gemelas, cuyo nacimiento está planeado para mediados de octubre de 2025.

La actriz explicó que, por su edad y al tratarse de un embarazo múltiple, los médicos sugirieron una cesárea programada para asegurar la salud de las bebés.

Aunque todavía no se ha definido la fecha exacta del nacimiento, la pareja se muestra emocionada y profundamente agradecida por esta ‘doble bendición’.

