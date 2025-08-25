Martha Higareda anuncia que tendrá gemelos con Lewis Howes; ¿su embarazo es de riesgo? “Dos corazoncitos”

En junio de este año, Martha Higareda y Lewis Howes, su esposo, anunciaron al mundo que esperan a su primer bebé juntos, lo cual fue celebrado por todos sus seguidores. Ahora, la feliz pareja dio a conocer otra impactante noticia ¡Esperan gemelos! Sin embargo, lo que llamó la atención fue lo que reveló la actriz de su embarazo. ¿Es de riesgo?

Martha Higareda y Lewis Howes se han mostrado más que contentos con la llegada de su primer bebé. La actriz no ha parado de presumir su pancita en redes sociales, así como ha externado lo feliz que se siente por por formar una bonita familia con el empresario. En esta ocasión, dieron más detalles sobre el ahora embarazo doble de la famosa. ¡Te contamos todo!

La actriz Martha Higareda y su esposo Lewis Howes dieron a conocer que están esperando a su primer bebé

¿Cómo anunció Martha Higareda su embarazo con Lewis Howes, su esposo?

Tras un extenso camino de preparación, en el que recurrieron a una cirugía y terapias alternativas, Martha Higareda y Lewis Howes comenzaron una nueva etapa de sus vidas: ¡se convertirán en padres!

El pasado 23 de junio, la pareja dio a conocer la noticia en una emotiva entrevista publicada por una revista de alcance nacional, donde, además de expresar su felicidad, compartieron entrañables fotografías que conquistaron a todos.

“Hicimos un test en casa, de los que dan resultados una semana antes. Pero no estábamos seguros y me hice una prueba de sangre que confirmó el embarazo. Lewis tenía seguridad todo el tiempo de que esperamos un bebé“, dijo la actriz en ese momento.

Martha Higareda anunció su embarazo junto a Lewis Howes, su esposo

¿Qué dijo Martha Higareda sobre su embarazo de gemelos con Lewis Howes?

Ahora, Martha Higareda, esposa de Lewis Howes, compartió que ¡será madre de gemelos! A través de una entrevista a una revista de circulación nacional, la actriz reveló cómo reaccionaron al enterarse de que darán la bienvenida a dos pequeños.

“Cuando nos dijeron que eran dos corazoncitos, sentimos muchísima emoción y los dos nos pusimos a llorar al mismo tiempo”, reveló Higareda.

Aunque la protagonista de ‘Amarte duele’ destacó que fue una gran noticia para ella y su esposo, también mencionó la advertencia que le hicieron sus médicos sobre su embarazo de gemelos.

Martha Higareda tendrá gemelos con Lewis Howes

¿El embarazo de gemelos de Martha Higareda con Lewis Howes es de riesgo?

En sus declaraciones, Martha Higareda, actriz de ‘No manches Frida’, confesó que el camino no ha sido del todo sencillo, ya que antes de anunciar que espera gemelos, los médicos le recomendaron prudencia. Debido a que son dos bebés y, de acuerdo con su edad, se trata de un embarazo de riesgo con posibles complicaciones.

“Un embarazo doble tiene más complicaciones que el de un bebé, así que el doctor nos pidió que nos esperáramos un poco y no compartiéramos la noticia hasta que todo estuviera seguro, porque muchas cosas pueden pasar en ese ínter. Después vimos que sí, son dos y que todo viene bien”. Martha Higareda

Ante la petición de los médicos, Higareda puntualizó que tuvo mucho temor por el riesgo al que podría enfrentar para dar vida a dos bebés. Sin embargo, señaló que su fe fue más grande.

Martha Higareda se dejó ver con su pancita de embarazada

“Por mi edad ya se considera un embarazo de riesgo… No voy a negar que tuve miedo, especialmente el día en que vivimos ese susto médico”, agregó.

Además, la actriz explicó que debido a una cirugía realizada el año pasado para retirarle miomas uterinos, no podrá dar a luz de manera natural, por lo que tendrá que someterse a una cesárea programada para mediados de octubre.

Martha Higareda revela que su embarazo es de riesgo por su edad.

¿Lewis Howes, esposo de Martha Higareda, predijo que tendrían gemelos?

En la misma entrevista, Martha Higareda también comentó que Lewis Howes le reveló que tenía la visión de ser papá de gemelos. Esto cuando apenas comenzaban a salir.

“Cuando Lewis y yo nos conocimos, como a los tres meses de estar saliendo, le dije que le iba a hacer un par de preguntas superimportantes, y una de ellas era si se veía casado, y su respuesta fue: ‘Sí, con la mujer correcta’. Y la otra era si se veía teniendo hijos y respondió: ‘Sí y no sé por qué me veo teniendo gemelos’. Así que cuando el doctor nos dio la noticia de los dos bebés, me dijo: ‘Esa era la visión que tenía’”. Martha Higareda

Finalmente, Martha Higareda y Lewis Howes se dijeron más que felices y emocionados por esta nueva etapa en su matrimonio: “Estamos listos, emocionados y preparados, pero sabemos que ser padres trae consigo muchas cosas desafiantes, pero a la vez increíbles”, dijo el empresario.