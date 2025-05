Tras su boda con Lewis Howes, Martha Higareda revela: “Mis miomas no dejaban espacio para un bebé"

Tras la boda de ensueño de Martha Higareda con Lewis Howes, empresario y escritor estadounidense, el 8 de febrero de 2025 en Playa del Carmen, Quintana Roo, la actriz causó revuelo con el anuncio que hizo en sus redes sociales en torno a la posibilidad de tener un bebé. ¿Qué le pasó?

Martha Higareda y Lewis Howes se han mostrado verdaderamente enamorados el uno del otro. Por esta razón, tras unir sus vidas en matrimonio, habrían buscado hacer crecer su familia. Sin embargo, hubo una situación que lo impidió.

Martha Higareda se somete a importante cirugía para concebir / IG: @marthahigareda

Te puede interesar: Yanet García rompe el silencio sobre la boda de Martha Higareda y Lewis Howes: “Muy agradecida”

¿A qué cirugía se sometió Martha Higareda para tener un bebé con Lewis Howes, su esposo?

Tal parece que Martha Higareda está en búsqueda de convertirse en madre junto a Lewis Howes, su esposo. Sin embargo, habría una situación que le impidió a la actriz la llegada de su primer hijo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de ‘Amarte duele’ reveló a sus seguidores que se hizo un chequeo de rutina y los médicos le diagnosticaron miomas en el útero, lo cual no le dejaría espacio para poder concebir un bebé.

“Los miomas son tumores benignos en el útero, pero si no se detectan a tiempo, pueden causar sangrados intensos, dolor… y sí, incluso dificultar el embarazo. Llevábamos tiempo sin cuidarnos y, aunque yo soy fértil, estos miomas no permitían que hubiera espacio para un bebé dentro del útero”. Martha Higareda

“Me enseñaron que cada mioma que tenía representaba a un miembro de mi familia del cual yo me sentía responsable. Entonces el Dr. dijo, tu cuerpo no va a darte hijos porque siente que ya los tienes. Tienes que saber que cada miembro de tu familia tiene una vida y que los puedes ayudar, pero no son tus hijos. Estas para acompañarlos en esta vida y ellos a ti. Cuando sueltes eso, podrás hacer espacio para tu propia familia y vivir los vínculos con ellos desde el amor. ¡Wow!”, agregó.

Martha Higareda se somete a importante cirugía para concebir / IG: @marthahigareda

No te pierdas: Will Smith pone en duda historia de Martha Higareda: “Jamás la había escuchado”

¿Cuál es el estado de salud de Martha Higareda tras quitarse los tumores del útero?

Por otro lado, Martha compartió que, aunque su intervención fue complicada, lograron reducir el tamaño de estos tumores benignos en su otro y todo salió como lo esperaban. ¡Muy pronto podrían dar la noticia de un embarazo!

“La operación fue complicada porque estaban grandes. Con un tratamiento de detox aryuvedico logramos reducirlos de tamaño a la mitad. Hicimos laparoscopia gracias al @drgerardobarroso y fue todo un éxito. ¡Gracias a las enfermeras también! Así como en la vida, hay que abrir espacio para que venga el empleo, espacio en tu vida para la pareja indicada. También hay espacio para poder tener hijos”, Martha Higareda

Finalmente, la histrionisa agradeció a Lewis Howes, su esposo, y a sus familiares y amigos que han estado a su lado en estos momentos tan complicados. Eso no es todo, también recordó la importancia de los chequeos periódicos, para evitar todo tipo de enfermedades.

Martha Higareda se somete a importante cirugía para concebir / IG: @marthahigareda

Mira: Martha Higareda recuerda la vez que Keanu Reeves se negó a besarla en la boca por culpa de un moco

“Gracias a @lewishowes que estuvo conmigo todo el proceso, en las picos y en los valles, vamos juntos. Te amo…Porque cuidarte es un acto de consciencia. Y mereces estar bien. Por ti, por tu familia y por la vida que sueñas. No te pongas al último”, concluyó.

Aunado a lo anterior, Martha Higareda publicó un video en el que mostró cómo fue el proceso de esta intervención quirúrgica, así como su recuperación junto a Lewis Howes.

Así lo publicó Martha Higareda: