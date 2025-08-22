Regina Murguía, de JNS, reaparece tras iniciar radioterapia ¿Cuál es su estado de salud hoy 22 de agosto?
Regina Murguía encendió las alarmas tras compartir que había iniciado un tratamiento de radioterapia. La cantante de JNS rompe el silencio y revela cuál es su verdadero estado de salud.
La salud de Regina Murguía, integrante de JNS, ha sido motivo de preocupación en las últimas semanas. Tras someterse a una cirugía para retirar unos pólipos de su intestino, anunció que había iniciado un tratamiento de radioterapia. Luego de muchas especulaciones sobre su actual estado de salud, la cantante rompe el silencio y revela cómo se encuentra.
¿Regina Murguía, integrante de JNS, supuestamente, padece cáncer?
En su momento, se especuló que Regina Murguía, supuestamente, se sometió a una operación para retirar un tumor canceroso. Este rumor se fortaleció luego de que Angie Taddei, compañera de Murguía, diera unas declaraciones que causaron mucha preocupación en redes sociales.
“Nos metimos un buen susto, pero fue una operación perfecta. Sí, no era algo bien, no estaba padre. Tenían que sacarlo y, sí, lo sacaron todo”, comentó. Para muchos, estas palabras fueron un indicativo de que podría estar hablando sobre el presunto tumor de su colega.
Posteriormente, la propia Regina Murguía reveló que estaba comenzando a tomar radioterapia, un tratamiento que, según páginas especializadas en medicina como Mayo Clinic, se usa contra el cáncer.
“Cumplí 40 años… Todo está cambiando... Hoy fue mi primer radioterapia rodeada de amor y de apoyo. ¡Gracias, vida, por mandarme retos fuertes, pero también por mandarme fortaleza y ángeles que siento como un ejército cuidándome!”, expresó en sus redes sociales.
¿Cuál es el estado de salud de Regina Murguía hoy viernes 22 de agosto?
En una entrevista para ‘Ventaneando’, la cantante Regina Murguia confesó que está pasando por un “momento complejo en su salud”. No obstante, se encuentra relativamente bien y enfocada en su tratamiento.
“Estoy bien. Estoy aquí, afortunadamente. Celebrando la vida. Sí, estoy pasando por un momento complejo de salud, pero muy contenta, porque estoy aquí, celebrando”
Aunque no quiso dar muchos detalles sobre su padecimiento, señaló que el asunto “se detectó a tiempo” y, con el tratamiento adecuado, saldrá adelante.
“Todo ha sido en tiempo. No fue emergencia ni nada. Estoy en tratamiento. Ha sido un proceso duro, pero también de mucho aprendizaje, de mucha resiliencia, de mucho enfoque. Eso es lo que me estoy llevando de esta experiencia”, manifestó.
Murguía aconsejó a sus fans que se hicieran chequeos médicos constantes y contó que, aunque seguirá trabajando, su salud siempre será su prioridad: “Ahora a hacerle caso a mi cuerpo. Estoy en un tratamiento que está rudo. Voy a poder ir a conciertos cuando me sienta bien. Cuando no me sienta bien, le haré caso y lo dejaré descansar”, concluyó.
¿Quién es Regina Murguía, integrante de JNS?
- Regina Murguía Payes, conocida simplemente como Regina Murguía, es una actriz, cantante y conductora mexicana que nació el 14 de agosto de 1985.
- Desde niña, mostró interés por las artes y comenzó a tomar clases de ballet.
- En los años 90, se unió a Jeans, ahora llamado JNS. Abandonó el grupo en 2002 y en 2015 regresó.
- Ha participado en telenovelas como ‘Secretos del alma’, ‘La mujer de Judas’ y ‘Pasión morena’.
- Hace algunos años, perdió un porcentaje de su audición debido a una cirugía por osteosclerosis.
- En 2024, terminó su relación con Tono Beltranena.
