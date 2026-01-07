Muere querido actor tras luchar contra un agresivo y raro cáncer; su esposo anuncia la noticia devastado

El mundo del teatro musical se encuentra de luto tras la muerte de Bret Hanna-Shuford, actor de Broadway, creador de contenido y defensor de las familias LGBTQ+.

Su muerte ocurrida el 3 de enero, conmocionó a colegas, seguidores y a la comunidad artística que siguió de cerca su carrera y su lucha contra una duro cáncer apenas diagnosticada en septiembre.

Bret Hanna actor / Redes sociales

¿De qué murió el actor Bret Hanna Shuford?

Bret Hanna-Shuford murió a consecuencia de una forma poco común de linfohistiocitosis hemofagocítica, asociada a un linfoma de células T periférico, enfermedades que le fueron diagnosticadas en 2025.

La noticia fue confirmada por su esposo, Steven R. Hanna, a través de un emotivo mensaje publicado en Instagram, donde detalló que el actor falleció rodeado de sus seres queridos.

“Con mucho pesar compartimos la noticia de que esta madrugada dijimos adiós al hombre, esposo y papá más increíble del universo. Bret Hanna-Shuford dejó este mundo en paz, con amor y rodeado de su familia”, escribió.

En el mismo mensaje agregó: “Nuestros corazones están rotos, pero seguiremos viviendo de una manera que lo haga sentir orgulloso de nosotros”.

Durante los últimos meses, el actor habló abiertamente sobre los síntomas persistentes, las visitas médicas y los diagnósticos erróneos que retrasaron el inicio de su tratamiento, situación que él mismo describió como física y emocionalmente agotadora.

Bret Hanna actor / Redes sociales

¿Qué tipo de cáncer tenía Bret Hanna Shuford?

En septiembre, Bret Hanna-Shuford reveló públicamente que había sido diagnosticado con linfoma de células T, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático, encargado de la defensa del organismo. En una publicación explicó que el camino hasta obtener el diagnóstico correcto fue largo y frustrante.

“Ha pasado oficialmente un mes desde que visité el hospital y recibí una serie de diagnósticos erróneos hasta que descubrí que tengo linfoma de células T”, compartió entonces. “Ha sido un viaje frustrante, pero finalmente parece que hay una solución. Va a ser una recuperación larga, mucho más de lo que imaginaba”.

El linfoma de células T periférico es considerado una enfermedad poco frecuente y agresiva, lo que complicó el tratamiento del actor, quien continuó compartiendo su proceso en redes, buscando generar conciencia sobre la importancia de escuchar al cuerpo y insistir en una atención médica adecuada.

Bret Hanna actor / Redes sociales

¿Quién fue Bret Hanna Shuford, actor de Broadway que murió por extraño cáncer?

Egresado del programa de teatro del Wagner College, desarrolló una sólida carrera en el teatro musical.

Participó en producciones de Broadway como:



“Beauty and the beast”

“Chitty chitty bang bang”

“Amazing grace”

“Paramour” de Cirque du Soleil

Realizó giras nacionales con los montajes “South pacific” y “Dreamgirls”.



Colaboró activamente con el Entertainment Community Fund, participando en conciertos benéficos de Broadway.

En 2007 conoció a Stephen Hanna, bailarín principal del New York City Ballet; se casaron en 2011.

En 2022 dieron la bienvenida a su hijo.

Juntos crearon “Broadway Husbands”, un proyecto digital en el que documentaron su vida como pareja, padres y defensores de las familias LGBTQ+, alcanzando millones de visualizaciones.

En 2025, la familia se mudó a Orlando, Florida, donde Bret inició estudios de posgrado en la Universidad de Florida, con el sueño de convertirse en un diseñador de experiencias de Disney.

Su libro infantil “Good Night, Break a Leg” será publicado de manera póstuma en el verano de 2026.

