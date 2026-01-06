Guillermo del Toro anuncia muerte de su hermano en pleno discurso, durante entrega de premios: ¿De qué murió?

Guillermo del Toro vivió una de las noches más emotivas y conmovedoras de su trayectoria profesional durante la ceremonia de los Premios de Cine de Palm Springs, celebrada este fin de semana. En medio de aplausos y reconocimientos por su más reciente trabajo cinematográfico, el director mexicano sorprendió al público al anunciar, desde el escenario, la muerte de su hermano mayor, ocurrida apenas tres días antes del evento. ¿De qué murió su familiar?

¿Cómo anunció exactamente Guillermo del Toro la muerte de su hermano mayor?

El director mexicano, Guillermo Del Toro, subió al estrado para recibir el Visionary Award, un galardón que reconoce su visión creativa y su aportación al cine contemporáneo.

Lejos de ofrecer un discurso convencional, el cineasta decidió compartir su duelo y reflexionar sobre el dolor, la pérdida y la capacidad humana de seguir adelante incluso en los momentos más oscuros.

“ Hace tres días perdí a mi hermano mayor, pero estoy aquí ”, expresó Del Toro ante una audiencia que respondió con un prolongado aplauso.

El director, ganador del Oscar, no desfiló por la alfombra roja y más tarde adelantó que podría ausentarse de algunos compromisos durante la temporada de premios, como una forma de atender su proceso personal de duelo.

Tal vez te interese: Muere Tolita Figueroa, destacada diseñadora del cine mexicano; trabajó junto a Guillermo del Toro

Guillermo del Toro anuncia que su hermano mayor murió / Redes sociales

¿De qué murió el hermano del cineasta, Guillermo del Toro?

Guillermo del Toro no ofreció detalles sobre las causas del fallecimiento, el director dejó claro que su presencia en la ceremonia tenía un profundo significado personal y emocional.

De acuerdo con información difundida por The Hollywood Reporter, el cineasta optó por no hablar de manera explícita sobre la muerte de su hermano, pero sí explicó que su decisión de asistir al evento estaba estrechamente vinculada con el mensaje central de su nueva película Frankenstein.

Para Del Toro, el homenaje y el duelo se entrelazaron en una misma experiencia, en la que el cine se convirtió en un espacio de catarsis y reflexión.

Durante su discurso, Guillermo del Toro profundizó en el vínculo entre su pérdida familiar y la historia que narra Frankenstein, su más reciente proyecto cinematográfico. Según explicó, la película aborda una condición profundamente humana: el dolor, la transformación y la persistencia de la vida aun cuando el corazón se rompe.

La película habla de una condición puramente humana; eso lo demuestra la última parte de la película, que dice que el corazón puede romperse, pero lo roto sigue vivo. Incluso un corazón roto bombea la sangre y te impulsa a seguir adelante. Guillermo del Toro

Estas palabras resonaron con fuerza entre los asistentes, al reflejar no solo el espíritu de su obra, sino también el momento personal que atraviesa.

Tal vez te interese: Aldo Rendón enfurece tras las críticas por su chiste sobre de Guillermo del Toro

Guillermo del Toro anuncia muerte de su hermano / Redes sociales

¿Quién es el hermano de Guillermo del Toro que murió?

Aunque Guillermo del Toro no dijo el nombre de su hermano mayor, se sabe que son tres sus hermanos, quienes han decidido mantener su vida fuera del ámbito público: Federico, Alejandro y Susana.

El director mencionó el vínculo que mantuvo con su hermano y cómo, en distintas etapas de sus vidas, ambos se vieron representados en los protagonistas de la obra de Mary Shelley.

Mi hermano y yo interpretamos a Víctor y a la criatura en muchos momentos de nuestras vidas (...) Hace muchos años, nos concedimos amor y paz mutuamente. Así que estoy aquí por la familia. Guillermo del Toro

Del Toro no ofreció más detalles acerca de quién era su hermano ni sobre las circunstancias de su muerte.

Checa: Stephen King considera “magia pura” la película Pinocho de Guillermo del Toro