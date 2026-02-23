Muere Shinya Yamada, famosa baterista de LUNA SEA, tras luchar contra el cáncer desde 2020

Tras la reciente muerte de Willie Colón, la insdustria musical, en esta ocación el rock japonés enfrenta una pérdida significativa tras confirmarse el fallecimiento de Shinya Yamada, baterista de LUNA SEA. La noticia fue dada a conocer el 23 de febrero de 2026 mediante un comunicado oficial publicado en las redes sociales de la agrupación.

Muere / Redes sociales

¿De qué murió el baterista de LUNA SEA, Shinya Yamada?

Según el comunicado oficial compartido en sus redes sociales, Shinya Yamada murió a consecuencia de complicaciones derivadas de un cáncer colorrectal en etapa 4 que le fue diagnosticado en 2020. La agrupación precisó que, durante el último año, el músico también enfrentó un tumor cerebral.

El documento difundido en redes sociales señala que el baterista fue sometido a siete intervenciones quirúrgicas y diversos tratamientos médicos. A pesar de ello, continuó en rehabilitación con el objetivo de retomar las baquetas y participar en el concierto que LUNA SEA tiene programado para el próximo mes.

La banda informó que el deceso ocurrió de manera pacífica el 17 de febrero de 2026. En el mensaje, sus compañeros destacaron que el músico mantuvo comunicación constante con el equipo de trabajo y con los integrantes del grupo durante su proceso de tratamiento.

“A nuestros fans y a la comunidad global: Con gran pesar y profundo dolor, anunciamos el fallecimiento de Shinya, el eterno latido y baterista de LUNA SEA. Partió en paz a las 18:16 del 17 de febrero de 2026. Desde 2020, Shinya luchó valientemente contra un cáncer colorrectal en etapa 4 y un tumor cerebral detectado el año pasado. A través de siete cirugías y un tratamiento incansable, continuó luchando con una fuerza que nos inspiró a todos.” LUNA SEA

Luna Sea / Captura de pantalla

¿Qué dijeron sus integrantes de LUNA SEA tras la muerte de Shinya Yamada?

El anuncio fue firmado por los integrantes actuales de LUNA SEA: RYUICHI, SUGIZO, INORAN y J. En el texto, compartieron que Shinya se mantuvo en rehabilitación hasta el final, con la intención de reunirse nuevamente con sus compañeros en el escenario.

La agrupación describió su espíritu como firme durante los años de tratamiento y señaló que su determinación estuvo presente incluso en los momentos más complejos del proceso médico. Asimismo, agradecieron el apoyo del equipo cercano y de los seguidores que acompañaron al músico durante su lucha contra la enfermedad.

El comunicado concluye con una petición dirigida a la comunidad internacional de fans para unirse en oración por el descanso del baterista. La banda también informó que, siguiendo los deseos de la familia, ya se realizó un funeral privado con los allegados más cercanos.

RYUICHI, SUGIZO, INORAN, J. LUNA SEA “Su repentina partida ha dejado un vacío indescriptible. Shinya creía con más fuerza que nadie que ‘los cinco volveremos a los escenarios’. Incluso ante las mayores pruebas, su fe nunca flaqueó. Su espíritu inquebrantable y su radiante sonrisa radiante fueron una fuente de esperanza para sus compañeros de banda y todo nuestro equipo... De acuerdo con los deseos de su familia, se ha celebrado un funeral privado con sus familiares cercanos. Planeamos crear una oportunidad próximamente para que los fans se reúnan y den su último adiós... Les pedimos que se unan a nosotros en nuestras oraciones para que el alma de Shinya descanse en paz eterna.”

Luna Sea / Instagram

¿Quién fue Shinya dentro del visual kei y el rock japonés?

Con más de 35 años de trayectoria, Shinya fue uno de los integrantes fundadores de LUNA SEA, agrupación clave en el desarrollo del visual kei y del rock alternativo japonés en la década de los noventa. Su estilo rítmico formó parte esencial de la identidad sonora del grupo desde sus primeros lanzamientos hasta las etapas más recientes.

LUNA SEA se consolidó como una de las bandas más representativas del movimiento visual kei, corriente que combina estética visual marcada con propuestas musicales que van del rock al metal y al alternativo. Dentro de ese contexto, la batería de Shinya acompañó producciones que alcanzaron proyección internacional y giras fuera de Japón.

Tras confirmarse el fallecimiento, la banda adelantó que próximamente se darán a conocer detalles de un evento conmemorativo para que seguidores de distintas partes del mundo puedan rendir homenaje. Hasta el momento, no se han especificado fechas ni sedes.

