Muere querido rapero a los 25 años; se habría quitado la vida con un arma de fuego; así lo despidieron

En medio del luto por Eric Dane, actor de ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Euphoria’, se confirma la muerte de un querido rapero. Se trata de Janarious Mykel Wheeler, mejor conocido en la industria musical como Lil Poppa, a los 25 años.

De acuerdo con el sitio TMZ, el siniestro se suscitó durante la mañana del pasado 18 de febrero. Se reporta que se habría suicidado con un arma de fuego. Esto es lo que se sabe.

Lil Poppa / Redes sociales

¿Cómo murió el rapero Lil Poppa?

Según información oficial, el rapero Lil Poppa se disparó en la cabeza con un arma de fuego. El hecho ocurrió después de que tuviera un accidente automovilístico en las calles de Hapeville, Georgia.

Se dice que el artista le marcó a su mánager para preguntarle qué hacer. Este último le dijo que lo esperara en un estacionamiento cercano a un hotel. Se desconoce de qué más hablaron. No obstante, en algún punto de la conversación, el hombre se habría puesto un arma en la cabeza y se habría disparado.

Un policía fuera de servicio que pasó por el lugar llamó al 911. Los servicios de emergencia lo trasladaron al hospital más cercano, donde fue declarado muerto. No había ninguna nota de suicidio en la escena.

Al hacer las investigaciones correspondientes, las autoridades dictaminaron que lo ocurrido habría sido un suicidio. Hasta el momento, no se han dado mayores declaraciones sobre el asunto. En tanto que los fans, consternados por la noticia, no han dudado en lamentar los hechos y mandar sus condolencias a la familia.

Lil Poppa / Redes sociales

¿Cómo despidieron al rapero Lil Poppa?

A través de redes sociales, Collective Music Group (CMG), disquera para la que trabajaba la celebridad, le dedicó unas palabras de despedida. Lo recordaron como un artista “raro” que siempre luchó por sus sueños.

“Poppa era más que un artista talentoso: era un joven ambicioso con profundidad más allá de sus años y potencial infinito. Nuestro amor por él no conocía límites. Fue uno de esos raros artistas que cuidadosamente vertió su dolor, crecimiento y verdad en su arte. Su pasión y autenticidad conectaron e inspiraron a fanáticos de todos los ámbitos de la vida”, se lee.

Y añadió: “Esta es realmente una pérdida desgarradora para todos los que lo conocieron y lo amaron. Por favor, mantengan a sus seres queridos en sus pensamientos y oraciones. Poppa, prometemos defender tu legado con honor y respeto. Todos somos mejores gracias a ti”.

¿Quién era Lil Poppa?

Janarious Mykel Wheeler ‘Lil Poppa’ fue un rapero de origen estadounidense. Nació el 18 de marzo de 2000. Desde joven, mostró interés por la música. En su momento, firmó un contrato con Collective Music Group (CMG) y, en los últimos años, ganó mucha popularidad en su comunidad.

Estos son algunos de sus éxitos:

“Purple Hearts”

“Love & War”

“Missing Something”

“Happy Tears”

Era muy activo en redes sociales. Tan solo su cuenta de Instagram cuenta con un millón de seguidores. En 2023, fue arrestado por posesión ilegal de armas en Florida.

