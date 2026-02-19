Muere campeona nacional tras ser atropellada por hombre que se dio a la fuga sin ayudarla; ¿hay videos?

Hace unos días se confirmaba la muerte Juan Sebastián Anzola Quintero, otra triste noticia sacude al mundo del deporte, la joven corredora y campeona nacional de buceo que formaba parte de la selección peruana de apnea, Lizeth Marzano Noguera de 33 años murió tragicamente mientras realizaba ejercicio en la vía pública.

Todo transcurría de manera habitual Lizeth salió a entrenar como de costumbre, pero la imprudencia de un conductor le quitó al vida a la joven y talentosa deportista.

Muere deportista y campeona nacional tras ser atropellada; el responsable se dio a la fuga. / Redes sociales

¿Cómo fue que atropellaron a Lizeth Marzano Noguera, campeona nacional y mundialista peruana?

La atleta y corredora Lizeth Marzano Noguera fue atropellada la noche del martes, alrededor de las 11:30 p.m., en la avenida Camino Real, frente al ingreso de El Golf de San Isidro. Debido al fuerte golpe, la deportista perdió la vida durante la madrugada del 18 de febrero. El conductor implicado no se detuvo para auxiliarla y escapó inmediatamente después del choque.

Al momento, no hay videos que circulen sobre el terrible accidente. No obstante, en redes sociales, amigos y conocidos destacaban el futuro prometedor que tenía por delante. “Su muerte trunca la carrera de una deportista de élite que dejó el nombre del Perú en alto”, escribió el usuario @DiegoHLaura en X.

Desde diciembre pasado formaba parte del team Braves Running. Las integrantes de esta comunidad: “Es un momento triste y difícil estamos afectados por el fallecimiento de Lizeth, quien salió a correr ayer y fue atropellada. Es un golpe duro para el team, su familia y amigos”, señaló mediante Instagram.

¿Quién atropelló a Lizeth Marzano Noguera, campeona nacional y mundialista peruana?

Dado que el conductor huyó en un sedan negro tras embestir a Lizeth, hasta ahora no se ha revelado la identidad responsable de este lamentable accidente. Tras una investigación vehicular, se permitió rastrear que que el auto involucrado estaba a nombre de la periodista Marisel Linares, quien salió aclarar que este coche fue de su propiedad, pero desde septiembre dejo de ser de él.

“Quiero dejar en claro que ese auto, desde setiembre del año pasado, ya no está en mi poder, sino en el de una tercera persona, quien enfrentará el proceso que corresponda. Reitero que yo no manejaba ese vehículo”, compartió en sus redes.

En redes sociales, sus amigos exigen justicia para atrapar al responsable de haberla atropellado.

¿Quién fue Lizeth Marzano Noguera, campeona nacional y mundialista peruana?

Lizeth Marzano Noguera fue una destacada deportista peruana que brilló en la apnea (buceo libre), la pesca submarina y el atletismo.

Lizeth integró la selección peruana de apnea, representando al país en diversas competencias nacionales e internacionales. Se coronó campeona nacional en la modalidad Bialeta en categoría senior y participó en pruebas dentro de la apnea deportiva.

Además, alcanzó récords nacionales en su disciplina, consolidándose como una de las figuras más importantes del buceo libre en el Perú. Su desempeño la convirtió en referente para nuevas generaciones de atletas.

Su talento no se limitaba a la apnea. Lizeth también fue multicampeona de pesca submarina, destacó por su técnica, resistencia física y constancia en competencias oficiales. Su capacidad para dominar distintas disciplinas acuáticas evidenciaba su preparación integral y su pasión por el mar.

Fuera del agua, Lizeth practicaba atletismo; formaba parte del equipo Braves Running. Dentro del grupo era apreciada por su compromiso, disciplina y actitud respetuosa. Para ella, el deporte no solo era competencia, sino también comunidad y estilo de vida.

En el ámbito académico y laboral, Lizeth era diseñadora industrial y se desempeñaba como Product Designer, colaborando con empresas internacionales. Además, cursaba un maestría en la Universidad del Pacífico en Perú.

