Atala Sarmiento recuerda a Daniel Bisogno a un año de su muerte con emotiva promesa: “Difícil de superar”

El próximo 20 de febrero, se cumple el primer aniversario luctuoso de Daniel Bisogno, icónico conductor de ‘Ventaneando’. Como era de esperarse, muchos colegas del medio han usado diversos medios para recordarlo con mucho cariño.

Entre aquellos que se han pronunciado se encuentra Atala Sarmiento. Si bien pasaron muchos años distanciados por diversas polémicas, la presentadora, a través de redes sociales, le dedicó un emotivo mensaje con todo y una promesa incluida.

Atala Sarmiento y Daniel Bisogno / Redes sociales

¿Qué pasó entre Atala Sarmiento y Daniel Bisogno?

En su momento, Atala Sarmiento y Daniel Bisogno fueron grandes amigos. Muchos consideraban que su química en el programa ‘Ventaneando’ era “inigualable”. Tanto dentro como fuera de cámaras dejaban ver el gran cariño que se tenían.Todo cambió en 2018. Atala salió del programa tras 14 años de trabajo. No obstante, su buena relación lo pudo todo y le envió un mensaje cuando estaba enfermo.

“Cuando supe que estaba enfermo yo le mandé un mensaje y fue así como de ‘ya, güey, no pasa nada, o sea quiero que estés bien y que no tengas conmigo ningún tipo de resentimiento, ni de duda de que yo te voy a querer siempre, haya pasado lo que haya pasado, siempre te voy a querer, entonces quédate tranquilo porque conmigo las cosas están bien’. Me contestó muy bonito, me envió un mensaje muy bonito”, dijo en entrevista.

Atala Sarmiento y Daniel Bisogno / Redes sociales

¿Cuál fue la promesa que le hizo Atala Sarmiento a Daniel Bisogno?

A través de Instagram, Atala Sarmiento compartió algunas fotografías inéditas junto a Daniel Bisogno. En el post, mencionó que había estado soñando con él en los últimos días y había concluido que no conocerá a nadie tan especial como él.

“Llevo días soñando contigo, preguntándome dónde estarás… Si te encontrara, te diría que sigue siendo raro intentar acostumbrarme a tu silencio eterno… No volví a toparme a ningún colega con quien reírme tanto, ni esa complicidad nuestra en la pantalla. No sé siquiera si existe, porque esa mancuerna que hicimos está difícil de superar”. Atala Sarmiento

Reconoció que aún no acepta del todo su muerte, pues considera que se fue “demasiado pronto” y su ausencia sigue siendo algo muy doloroso para ella. Al mismo tiempo, le prometió que lo “buscará en la otra vida”.

“Te fuiste muy pronto y no me hago a la idea de que no existes más en nuestro plano… ¿A dónde se fue tu corazón generoso? ¿Con quiénes estás compartiendo ahora? ¿Te acuerdas de nosotros? ¡En dónde estás si yo todavía oigo tu risa! Si después de esta vida hay otra, yo voy a buscarte…y tú sabrás reconocerme”, se lee.

Sus fans, incluyendo colegas como Ricardo Casares, no dudaron en aplaudir sus palabras y afirmar que extrañan verlos juntos en televisión.

¿De qué murió Daniel Bisogno?

Daniel Bisogno murió el 20 de febrero de 2025, a los 51 años. El hecho se dio pocos meses después de que se sometiera a un trasplante de hígado. De acuerdo con su hermano Alex, la cirugía había sido todo un éxito. No obstante, surgieron complicaciones, incluyendo una infección.

Destacó que, durante los últimos días de su vida, estuvo siendo tratado con antibióticos y todo parecía ir bien. No obstante, su salud decayó y presentó una falla multiorgánica.

“Daniel había tenido una mejora en los últimos tres días y estábamos muy ilusionados porque estaba reaccionando bien a los medicamentos. Hubo un cambio de tratamiento y comenzó a ser él otra vez”, mencionó en su momento.

