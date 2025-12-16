Alejandro Gou habría incumplido una promesa a Daniel Bisogno, ¿decepciona a su hija?

La reciente noticia sobre el musical “Matilda” ha generado polémica en el mundo del espectáculo. Y es que, pese a que durante meses se aseguró que la hija del fallecido Daniel Bisogno protagonizaría el proyecto producido por Alex Gou, todo apunta a que no ocurrirá.

Tras el inicio de la preventa de boletos, el nombre de la hija de Daniel Bisogno no apareció como protagonista, lo que despertó dudas, especulaciones y fuertes comentarios en programas de radio y televisión.

La situación ha causado sorpresa, especialmente porque Alex Gou había hablado públicamente de una promesa hecha a su amigo Daniel antes de su muerte, relacionada con apoyar la carrera artística de su hija.

Mira: Daniel Bisogno: Su exnovio revela proyecto secreto del Muñeco, ¡tiene videos privados de él! ¿Los publica?

Daniel Bisogno / Redes sociales

¿Qué promesa le hizo Alex Gou a Daniel Bisogno sobre su hija?

Tras la muerte de Daniel Bisogno, ocurrido en febrero de 2025, trascendió que Alex Gou, productor teatral y amigo cercano del conductor, habría prometido apoyar a la hija Bisogno en su camino artístico.

Incluso, en entrevistas previas, Gou habló del cariño que sentía por Daniel y del compromiso moral que asumió con su familia.

En una charla para “Ventaneando”, Alex Gou declaró: “Yo le prometí a mi Dani siempre y se me pone la piel chinita, dije que voy a apoyar a su hija siempre”.

En ese mismo espacio, el productor aseguró que la pequeña tenía talento y que se estaba preparando profesionalmente con clases de canto, baile y actuación. Además, recordó que la niña ya había debutado en el teatro musical con “Vaselina”, donde compartió escenario con su hija.

Estas declaraciones reforzaron la versión de que el protagónico de “Matilda” ya estaba destinado para ella.

Mira: ¿Charly Moreno, presunto novio de Daniel Bisogno, estrena romance? Publica misteriosas fotos

¿Por qué Alex Gou no eligió a la hija de Daniel Bisogno como Matilda?

Durante el programa “Todo para la mujer”, conducido por Maxine Woodside, se reveló que la hija de Daniel Bisogno presuntamente ya no estaría contemplada como la protagonista del musical.

De acuerdo con Vicky López, colaboradora del espacio, “esto se está cocinando desde hace año y medio. Se venía diciendo e incluso se armó mucha polémica a inicios de año porque cuando murió Daniel Bisogno, socio y amigo de Gou, se dijo que el personaje principal ya estaba dado para la hija de Daniel Bisogno”.

Sin embargo, tanto Maxine Woodside como el reportero Marco Antonio Silva aseguraron que la menor quedó fuera del papel principal porque, según la producción, presuntamente “no dio el ancho”.

Hasta el momento, Alex Gou no ha confirmado ni desmentido oficialmente estas versiones, y en los promocionales de “Matilda” no aparecen los nombres de las niñas que interpretarán a la protagonista.

Alex Gou dio a conocer detalles sobre algunos planes con Mentiras all stars y Jesús Cristo super estrella / Captura de pantalla

Mira: Alex Bisogno podría enfrentar una demanda e ir a la cárcel en 2026, según predice Jorge Clarividente

¿Quién será la protagonista de Matilda y quiénes estarán en la obra de Alex Gou?

Aunque no se ha hecho un anuncio oficial, en el mismo programa se mencionó que la nueva “Matilda” sería Lara Campos, hija del productor discográfico y compositor Kiko Campos. La menor ya es conocida como artista infantil y cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram.

Lo que sí está confirmado es gran parte del elenco adulto del musical:Ricardo Margaleff, Verónica Jaspeado, María Elisa Gallegos, Gloria Aura y Gicela Sehedi.

El estreno de “Matilda” está programado para el viernes 13 de marzo de 2026 en el Centro Cultural Teatro 1 de la CDMX, mientras el público sigue a la espera de una postura oficial de Alex Gou sobre la polémica promesa.

Mira: Hermano de Daniel Bisogno estalla y promete defender a su sobrina: ¿Qué le pasó a la hija del Muñeco?