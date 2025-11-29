Alex Bisogno podría enfrentar una demanda e ir a la cárcel en 2026, según predice Jorge Clarividente

Tras la muerte de Daniel Bisogno, Alex Bisogno ha enfrentando algunas roces con Cristina Riva Palacio, exesposa de Daniel Bisogno, debido a que el conductor de “Ventaneando” no dejó un testamento, detalle que hizo publico Pati Chapoy en “Ventaneando”.

¿Qué pasó entre Alex Bisogno y Cristina Riva Palacio, ex de Daniel Bisogno?

Hace algunos meses, en “Ventaneando”, Pati Chapoy le pidió a Alex Bisogno que dejara de “meter cizaña” y se enfocara en trabajar para apoyar a su padre, recordándole que, en su momento, Daniel Bisogno había sido “muy generoso” con él.

“Vienes a crear descontentos que no vienen al caso. Tu preocupación en este momento es ponerte a trabajar y ayudar a tu padre. No metas cizañas. No hagas este tipo de documentos. El problema está en tu cabecita. Si te estás dirigiendo como el jefe de la familia, lo primero que tienes que hacer es ponerte a trabajar y cuidar de tu papá. Eso te corresponde. Tú eres el hijo. Daniel ya se murió. Daniel fue muy generoso contigo”, expresó.

Por si esto fuera poco, también le advirtió que, si continuaba hablando sobre la herencia de Daniel, ventilaría sus secretos más oscuros. Esto molestó a Alex Bisogno y más tarde confirmó que había podido aclarar las cosas con Cristina Riva Palacio.

Alex B y Cristina Riva Palacio pelean por la herencia de Daniel Bisogno / IG: @alexbbisogno / YT

¿Qué dice Alex Bisogno de la herencia de Daniel Bisogno?

En julio de 2025, Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno, declaró ante algunos medios que los conflictos relacionados con la herencia y con Cristina Riva Palacio se estaban resolviendo entre ellos, ya que su principal interés es poder ver a su sobrina.



“Las cosas están tranquilas. Las aguas están calmadas. Lo que queríamos era estar cerca de ella (su sobrina)”.

“Por la familia haces todo, pensando en el bienestar. De un lado, por la niña, y de este lado, por mi papá”.

“Se dijeron cosas fuertes de parte de los 2 lados, pero ahora estamos aclarando partes”.

“La herencia nunca fue un problema. Eso era para mi sobrina. En realidad, fueron otros temas. Sucedieron cosas. Queremos que las cosas estén bien, y así quiero que sigan”.

Alex Bisogno exige una disculpa de Cristina, mamá de la hija de Daniel Bisogno. / redes sociales

¿Qué predicción lanzó Jorge Clarividente a Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno?

Jorge Clarividente lanzó fuertes advertencias sobre el conductor Alex Bisogno, señalando que podría enfrentar serios problemas legales y personales en los próximos meses.

En sus declaraciones a TVNotas, el vidente aseguró que Bisogno “debe relajar su mente, porque su luz y aura están mal”. Según Clarividente, el presentador es “un hombre ambicioso que aún desea figurar a costa de su fallecido hermano, Daniel Bisogno ”.

Además, el clarividente señaló que Alex estaría recurriendo a prácticas de brujería, incluso dirigidas hacia la exesposa de su hermano, Cristina Riva Palacio, con el objetivo de quedarse con propiedades familiares.

“Le gusta hacer brujería y de hecho se la está haciendo a la exesposa de su hermano (Cristina Riva Palacio), para quitarle la casa. Si sigue así, se le va a regresar. En la televisora del Ajusco le van a cerrar las puertas. Veo demanda en puertas para él. Podría terminar en la cárcel”, finalizó el vidente.

Alex Bisogno regresa a la televisión con nuevo proyecto. / Redes sociales

¿Quién es Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno?

De niño , Alex Bisogno formó parte de ‘Onda Vaselina’ por 3 años

Participó en obras infantiles a los 7 años: Los tenis rojos, Los extraterrestres y La tarea.

Estudió Dirección cinematográfica, Ciencias de la comunicación y un posgrado en Realización cinematográfica. Es director de cortometrajes.

Trabajó 16 años en la televisora del Ajusco en distintas áreas: asistente de producción, coordinador de invitados y reportero, cuando se hacía llamar ‘Alex B’.

Participó en el “show 40 y 20" junto a José José y su familia.

Estuvo en La hora de los chavos, Para todos, Reina por día, Raquel y Daniel, Acceso total, entre otros.

También formó parte de “Venga la alegría” y “La academia” y recientemente “Al extremo”.

Actualmente es conductor de “Escapate conmigo” de Multimedios.

Alex Bisogno y Daniel Bisogno / Archivo TVNotas

Cabe destacar que las predicciones de Jorge Clarividente tienen un carácter de vaticinio por lo que no es un hecho que ocurran. Las profecías son solo eso.