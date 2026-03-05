Ana María Alvarado cuenta cómo se reconcilió con Daniel Bisogno durante su enfermedad

Ana María Alvarado y Daniel Bisogno, dos conductores famosos de espectáculos en México, protagonizaron durante más de una década un pleito mediático, por comentarios que hacía el conductor en contra de ella.

Lo que comenzó como competencia entre programas se transformó en un enfrentamiento personal que parecía no tener fin. Sin embargo, los años y la salud de Bisogno hicieron que Ana María reconsiderara mandarle un mensaje logrando finalmente una reconciliación. Así lo contó al periodista Hugo Maldonado.

IG: @anamaalvarado / YT: Todo para la mujer

Mira: Adrián Marcelo arremetió vs Ana María Alvarado y su hijo lo reta a golpes: “¡Que lo intente conmigo!”

¿Por qué Ana María Alvarado y Daniel Bisogno se llevaban mal?

La enemistad entre Ana María Alvarado y Daniel Bisogno tuvo raíces en la competencia de sus programas. Ambos trabajaban en programas rivales, y cuando Ana María llegó a Azteca, la misma televisora donde Bisogno era conductor de “Ventaneando”, comenzaron los rumores de espionaje: se decía que ella estaba al tanto de los chismes de los conductores de ‘Ventaneando’ para irle a contar a Maxine Woodside.

Hace cuatro años, la propia Ana María confesó que no llevaba una buena relación con varios integrantes del programa, especialmente con Bisogno. “Me ha dicho que te mueras, espía y alacrana”, recordó la conductora sobre lo que le decía Bisgono.

Ahora en el pódcast GPI de Hugo Maldonado, Ana María Alvarado contó que su esposo lo encontró y, muy molesto, lo enfrentó a por lo que había dicho sobre ella, exigiéndole que la dejara en paz: “Un día en la presentación de una telenovela de Antulio Jiménez, nos encontramos y mi esposo lo siguió hasta el baño y le dijo ‘repíteme todo lo que me dices de mi esposa’, el lé dijo ‘Pégame si quieres pero ella déjala en paz”.

Ella explicó: “Tenía un amigo que trabajaba en Ventaneando y me decía que hablaban de mí. Me criticaban horrible. Me echaban duro y no me conocían realmente, pensaban que yo iba a sacar información para Maxine, cuando para nada ni tenía tiempo”. Esta situación alimentó la tensión entre ellos durante años.

Mira: Maxine Woodside no le da la cara a Ana María Alvarado ¡le mintió para que no regrese a ‘Todo Para la mujer’!

Ana María Alvarado en sale el sol / Archivo TVNotas, Redes sociales y YouTube: Laura Estrada Periodista

¿Cómo se reconciliaron Ana María Alvarado y Daniel Bisogno?

La reconciliación surgió a partir de la enfermedad de Daniel Bisogno, quien desde 2023 enfrentó problemas de salud que incluyeron várices esofágicas, cirrosis y la necesidad de un trasplante de hígado. Ana María decidió contactarlo personalmente debido a que sintió feo que estuviera pasando por esa situación tan complicada.

“Cuando vi que empezó a tener problemas de salud, me dieron su teléfono y le mandé un mensaje, le dije: ‘oye lamento mucho la situación, sé que no te caigo bien pero para mí la salud es cosa aparte’”, relató en el canal de Hugo Alexander Maldonado.

Bisogno respondió con cordialidad: “Muchas gracias, todo es parte del show y lo entiendo”. La periodista le mandó un segundo mensaje durante otra complicación de salud y nuevamente recibió palabras de agradecimiento: “Te lo agradezco de corazón”.

Este intercambio permitió que ambos dejaran atrás viejas diferencias. Ana María explicó: “Lo último que le escribí fue: ‘me da gusto que aunque no seamos amigos esto quede en el pasado’. Y poco tiempo después falleció”.

Daniel Bisogno / Redes sociales

Ana María Alvarado revela que lamentó la muerte de Daniel Bisogno

A pesar de los años de pleito, Ana María Alvarado aclaró que siempre procura mantener la paz con quienes la rodean y que en realidad cree que cuando una situación como la salud está en riesgo, las rivalidades y egos deben hacerse a un lado

“Soy gente de paz, al final todos nos enojamos, discutimos, alegamos, pero siempre puedo reconsiderarlo. En un momento malo de alguien, haces un lado si te cae bien o te cae mal. Lamenté mucho que haya fallecido porque yo siento que él tenía muchas ganas de salir adelante, pero el cuerpo ya no le dio”, finalizó.

Mira: Daniela Castro lanza “aclaración” ¿para Ana María Alvarado?: “Lo único que dije es que eras una gorda”