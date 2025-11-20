Maxine Woodside no le da la cara a Ana María Alvarado ¡le mintió para que no regrese a ‘Todo Para la mujer’!

Ana María Alvarado reveló lo que ocurrió esta mañana cuando se presentó en las instalaciones de Radio Fórmula para ser reinstalada en su puesto de trabajo, tal como lo ordenó el juez que lleva su caso. Según relató, llegó puntualmente a las doce del día, hora establecida oficialmente para su regreso; sin embargo, el personal de seguridad le impidió el acceso y no pudo pasar del lobby.

Ana María Alvarado exhibe el engaño de Maxine Woodside para evitar enfrentarla

De acuerdo con Ana María Alvarado el único que bajó a hablar con ella fue el periodista Ernesto Buitrón, quien le dijo que Maxine Woodside no había asistido a trabajar porque tenía una entrevista con William Levy. Pero lo curioso señaló Ana María Alvarado, es que dicha entrevista se realizó ayer, ya que la propia Maxine Woodside compartió en redes sociales una fotografía junto al actor, dejando en evidencia, según Alvarado, una mentira para justificar su ausencia.

“Maxine no fue porque pensó que iba a ir con medios; evidentemente no se presentó y mintió. Mandó que lo dijera Ernesto Buitrón, quien no tiene la culpa, pero le pidieron que dijera que Maxine tenía una entrevista muy importante con William Levy, cuando ya tengo la foto de que la hizo ayer. Hoy no fue porque sabía que yo iba; siempre que es algo relacionado conmigo, le pasa algo justo ese día”, comentó Ana María Alvarado a TVNotas.

Ana María Alvarado acusa a Maxine Woodside de incumplir orden del juez y negarse a reinstalarla en Todo para la Mujer / Redes sociales

La periodista aseguró que esta no es la primera vez que Maxine Woodside la evade para no enfrentarla, acusándola de mentir con tal de no darle la cara. Además, lamentó que haya personas que critiquen su lucha por hacer justicia.

“No entiendo la gente que dice, ya no te metas en problemas, ay ¡qué malagradecida!, será que ustedes no luchan porque lo que es justo, mucha gente me ha apoyado porque no es justo, no estoy pidiendo una locura”, comentó Ana María Alvarado a TVNotas.

Ana María Alvarado asegura que Maxine Woodside se niega a restituirla / Redes sociales

¿Por qué Ana María Alvarado demandó a Maxine Woodside?

La disputa entre Ana María Alvarado y Maxine Woodside inició en 2022, cuando la periodista fue despedida después de 32 años en el programa Todo para la mujer. Alvarado asegura que su salida fue injustificada y que no recibió liquidación alguna, además de que, según relata, ni siquiera fue informada directamente por Woodside.

Tras no llegar a un acuerdo, Ana decidió interponer una demanda para que se reconociera su relación laboral y se le pagara lo correspondiente. En respuesta, Maxine negó que existiera dicho vínculo, afirmando que Alvarado no era empleada, sino una “compañera de radio”, por lo que no había contrato de por medio.

Fue hasta mayo de 2025 cuando un juez falló a favor de Ana María, ordenando que se le pagara indemnización y que además fuera reinstalada en el programa. Aunque la periodista celebró el triunfo legal, la autodenominada “Reina de la radio” sostuvo que el proceso no había concluido.

En días recientes, el caso volvió a encenderse luego de que Ana María Alvarado publicó un video denunciando que Maxine se niega a cumplir con la orden judicial, impidiendo su regreso a “Todo para la mujer”

¿Qué pasará entre Maxine Woodside y Ana María Alvarado se le pagará su liquidación?

Al ver que no la dejaron entrar y tampoco le entregaron su liquidación, Ana María Alvarado se trasladó a los juzgados para levantar un acta en la que consta que Radio Fórmula se negó a reinstalarla y a cumplir con el pago que legalmente le corresponde.

Ahora, la periodista deberá esperar a que el juez determine la multa que deberá cubrir la empresa y cuándo tendrán que pagarle su liquidación completa. Mientras tanto, el conflicto continúa escalando y la polémica sobre su salida del programa de Maxine Woodside sigue abierta.

“Se agotó lo de la reinstalación porque ya se llevó a cabo y ella no lo permitió, ni sus abogados. Habrá una multa, porque no se puede pasar por encima de la autoridad y que no pase nada; hay consecuencias. Los juzgados se irán de vacaciones hasta el 6 de enero, pero en paralelo continúa el juicio de amparo, y mi abogado buscará la manera de que se cobre esa liquidación a como dé lugar”, finalizó.

