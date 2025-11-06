Silvia Pinal era maltratada por su enfermera, aseguran y filtran duros audios que exhibirían lo que sufrió

A casi un año del fallecimiento de la legendaria actriz Silvia Pinal, ícono del Cine de Oro mexicano, ha salido a la luz un audio inédito que ha conmocionado a las redes sociales. En la grabación se escuchan presuntos maltratos verbales contra la actriz durante sus últimos días de vida. ¿Qué dicen los audios? ¿Quién fue? ¡Te contamos!

Silvia Pinal

¿De qué murió la actriz Silvia Pinal?

La primera actriz, Silvia Pinal, fue ingresada al hospital por una infección urinaria, pero su cuadro médico se complicó cuando presentó una arritmia cardíaca que requirió cuidados intensivos el 21 de noviembre. Aunque en un principio los médicos mantenían un pronóstico favorable, su estado comenzó a deteriorarse con el paso de los días.

Ante la situación, su familia optó por mantenerla internada para evitar mayores riesgos. Sin embargo, la tarde del jueves 28 de noviembre, su condición se agravó con una neumonía que lamentablemente no logró superar.

De acuerdo con los periodistas Ernesto Buitrón y Sebastián Reséndiz, la recordada Diva del Cine de Oro habría sufrido dos colapsos pulmonares antes de su fallecimiento.

“La causa del lamentable fallecimiento de doña Silvia fue una neumonía que complicó su estado de salud tras varias complicaciones que tuvo desde el miércoles pasado”, explicó Ernesto Buitrón en el programa Hoy.

“Y como bien lo dices, doña Silvia tuvo dos colapsos pulmonares y ya no se pudo recuperar, aunque estaba previsto que saliera el miércoles”, señaló Sebastián Reséndiz.

Silvia Pinal en el “paraíso” según René Mey / Francisco Mancera y archivo TVNotas

¿Qué dicen los audios sobre el presunto maltrato que Silvia Pinal recibió de su enfermera?

La grabación, cuya autenticidad aún no ha sido oficialmente confirmada por la familia Pinal, habría sido realizada durante una de las noches en que la enfermera permanecía sola al cuidado de la actriz, Silvia Pinal. En el material se escucha una interacción tensa entre ambas: la voz de Silvia, débil y cansada, contrasta con el tono de su cuidadora.

“¡ Silencio !”, grita la enfermera en reiteradas ocasiones, mientras la actriz responde con un “¿ qué ?” seguido de una tos. En otro fragmento, la trabajadora le exige que deje de hablar:

Usted, señora Pinal. Está hable y hable y los de al lado están durmiendo. Ya duérmase, por favor. Enfermera de Silvia Pinal

Pero ante la reiterada plática de la actriz, es que la enfermera en un tono más alto dice lo siguiente: “¡ Silencio, por favor !”

Finalmente, con serenidad, Silvia se despide diciendo: “Bueno, buenas noches, nos vemos al rato.”

La crudeza del intercambio ha despertado indignación entre los admiradores de la intérprete, quienes exigen una investigación sobre el trato que recibió en sus últimos días.

¿Quién está señalada de robar la herencia de Silvia Pinal?

Hace unos días, Efigenia Ramos fue excluida de la misa conmemorativa por el cumpleaños de Silvia Pinal. Casi al mismo tiempo, surgieron nuevos datos relacionados con la herencia de la actriz.

Durante la reciente emisión del programa de espectáculos La esquina de las primicias, el periodista Emiliano Morales dio a conocer que los hijos de Silvia Pinal habrían descubierto que Efigenia Ramos se habría “autoheredado” parte de los bienes de la artista. Según explicó, Ramos tenía acceso total a las cuentas bancarias de la familia y habría realizado movimientos financieros sin autorización de los herederos legales.

Se dieron cuenta de que la exasistente de mi Doña Silvia, ya se había “autoheredado”, pues ella tenía acceso a las cuentas de Silvia Pinal. Emiliano Morales, periodista vía Instagram

De acuerdo con lo mencionado por Emiliano Morales, Efigenia Ramos habría tomado posesión de objetos personales de alto valor, entre ellos abrigos y piezas de arte, argumentando que Silvia Pinal se los había dejado en vida. No obstante, ningún miembro de la familia ha confirmado esta versión, por lo que la información se mantiene en calidad de rumor.

