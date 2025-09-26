Silvia Pinal: Efigenia Ramos rompe el silencio tras quedar fuera de la misa en honor a “la Diva de México”

La ausencia de Efigenia Ramos, histórica asistente y amiga cercana de Silvia Pinal, en la misa conmemorativa por el cumpleaños de la actriz, ha generado sorpresa y desconcierto. Conmovida y aún lidiando con la pérdida, Ramos compartió con la prensa su tristeza no solo por el fallecimiento de “la Diva de México”, sino también por el distanciamiento que siente por parte de algunos miembros de la familia Pinal. ¿Qué dijo exactamente?

¿Efigenia Ramos no fue invitada a la misa que Sylvia Pasquel organizó en honor a Silvia Pinal?

Hace casi dos semanas, Sylvia Pasquel, hija de Silvia Pinal, organizó una misa privada en conmemoración al cumpleaños de “la Diva de México” en la Parroquia de la Santa Cruz del Pedregal.

De acuerdo con Infobae, Efigenia Ramos habría revelado que no fue convocada al homenaje religioso que organizó Sylvia Pasquel para su madre. El medio reportó que Efigenia dijo:

Pues es que no nos invitaron. Bueno, a mí no me invitó. A los demás no sé. Yo me enteré por ustedes que hubo una misa. Efigenia Ramos, según Infobae

Efigenia fue parte fundamental de la vida de Silvia Pinal durante sus últimos años. Enfermera de profesión y asistente de la actriz hasta sus últimos días, por lo que su exclusión del evento ha generado críticas y especulaciones en redes sociales sobre la relación interna entre los allegados a la estrella.

Ramos, habría agregado que no tiene mucha comunicación actualmente con la familia Pinal:

Mira, con Luis Enrique sí. Con Alejandra no, ni con Sylvia, casi no. Sylvia me ha mandado unas invitaciones para el teatro, pero no he podido ir porque he tenido muchísimo trabajo. Efigenia Ramos, según Infobae

Silvia Pinal y Efigenia Ramos estado de salud / Instagram

¿Cómo fueron los últimos días de Silvia Pinal, según Efigenia Ramos?

Parte de la vida de Silvia Pinal no se entiende sin Efigenia Ramos, quien ha sido vista como fiel acompañante de la icónica actriz hasta sus últimos días. Ramos, recuerda con dolor aquellos momentos que se fueron apagando la luz de Doña Silvia:

Para mí [fue] muy triste, porque de verdad creo que cada, cada día que pasa la extraño más. Y cada día que pasa me duele más todo lo que vivimos al final. Efigenia Ramos, según Infobae

Según se reportó, a Ramos aún le cuesta hablar del deterioro físico que sufrió la actriz, especialmente una llaga que se le formó durante su estancia hospitalaria.

“Yo a veces veo las fotos de las llagas, bueno, de la llaga que se le hizo en el hospital… Y por más que la curábamos, teníamos una persona especial que cura llagas y eso, claro, no se le hacía más grande, pero tampoco… A veces sí ya se le hacía más chica, pero de repente cualquier cosita otra vez, ¿sí? O sea, eso me está doliendo mucho”, declaró.

Silvia Pinal y Efigenia Ramos / Francisco Mancera, Archivo TVNotas y redes sociales

¿A qué se dedica actualmente Efigenia Ramos?

Hace unas semanas, en exclusiva para TVNotas, Efigenia Ramos nos platicó sobre su nuevo negocio de comida, acompañada de su hijo, luego de ya no laborar más con la familia Pinal.

“Me liquidaron. El negocio lo hemos hecho poco a poco. Por pandemia empezamos a vender comida para amigos que no podían salir. Nuestra comida es muy económica y todo es de primera. Hacemos comidas corridas, gourmet, para eventos, fiestas de más de 100 personas. A mi jefa le hacía bacalao y romeritos para Navidad. En sus fiestas también hacíamos comida”. Efigenia Ramos

En la reciente entrevista y con información de Infobae, Ramos confesó que a pesar de las adversidades, no ha dejado de trabajar y aún continúa dedicándose al negocio de comida casera:

“Ahorita antes de llegar ya vendimos unos chiles y vendí ocho comidas ahorita. Que fue pollo con mole, tortitas de pollo en chile verde, milanesas… y una sopa de tallarín con pollo y una sopa de verduras, arroz y frijolitos de la olla. Eso fue lo que hoy vendí”, finalizó.

