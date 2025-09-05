Sylvia Pasquel felicita por su cumpleaños a su yerno Humberto Zurita y le cambia el nombre, ¿lo confundió?

El reconocido actor Humberto Zurita celebró el 2 de septiembre su cumpleaños número 71, rodeado de cariño y felicitaciones. Sin embargo, una de las más comentadas fue la de su suegra, la también actriz Sylvia Pasquel, quien compartió un mensaje especial en sus redes sociales... ¡aunque lo llamó por otro nombre! ¿Se confundió?

¿Sylvia Pasquel “confundió” a Humberto Zurita con otra persona?

Sylvia Pasquel, madre de Stephanie Salas, actual pareja de Humberto Hurita, e hija de la legendaria Silvia Pinal, sorprendió a sus seguidores al publicar una imagen junto a Humberto Zurita en su cuenta oficial de Instagram para felicitarlo en su día. En la fotografía, tomada durante la época en que ambos trabajaron juntos en la obra de teatro O.K. te lo vendo (1997), la actriz escribió:

“Yerno, sé feliz. ¡¡Que esta nueva vuelta al sol traiga bendiciones!! ¡¡Se te quiere desde siempre!!”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el remate del mensaje:

“¡¡¡Te queremos Heberto!!!” Sylvia Pasquel, vía IG

El error tipográfico o de memoria no pasó desapercibido entre los internautas, quienes rápidamente comenzaron a comentar la confusión de nombres. Aunque algunos lo tomaron con humor, otros señalaron que, tratándose de una felicitación pública, el desliz resultaba curioso e inesperado.

¿Por qué la relación entre Humberto Zurita y Stephanie Salas es criticada?

Desde que Humberto Zurita y Stephanie Salas hicieron pública su relación en octubre de 2022, la pareja ha sido centro de atención por múltiples motivos, entre ellos, la diferencia de edad entre ambos.

Zurita, viudo de la actriz Christian Bach desde 2019, ha defendido abiertamente su romance con Salas, quien también proviene de una de las familias más emblemáticas del espectáculo mexicano. En mayo pasado, celebraron tres años juntos, consolidando un vínculo que, según ambos, va más allá de lo que los medios y el público puedan opinar.

“Si hay una gran diferencia de edad, sí la hay. Cuando yo la conocí ella era muy chiquita, acababa de tener a Mich, tenía 3 años, ni la volteaba a ver, porque ahí sí existía esa diferencia”, expresó Zurita en una entrevista con el programa Sale el sol.

También dejó claro que no le preocupan los comentarios:

“La gente puede opinar lo que quiera porque somos personas públicas, que digan lo que quieran”. Humberto Zurita

¿Qué ha dicho Humberto Zurita de la muerte de Christian Bach, madre de sus hijos?

Recientemente, en exclusiva con TVNotas, Humberto Zurita reveló haber tenido un momento fuera de lo común, pues sintió la presencia de su fallecida esposa, Christian Bach.

Fue en 2019 que Christian Bach murió, ese momento se convirtió en uno de los más difíciles de toda su vida. Antes de conocer a Stephanie Salas, él actor aseguró que vivió con distintos sentimientos durante su duelo, desde dolor y coraje, hasta perder la fé.

Por otra parte, nos contó sobre un accidente que tuvo mientras practicaba equitación, uno de sus hobbys. Tras ese percance, el actor requirió de cirugía por problemas en su espalda y cervicales. Durante esa operación sintió la presencia de Bach:

Me intervinieron de la columna. Me pusieron titanio. Cuando me iba a despertar sentí que venía ella y me levantaba. Es la única vez (que la ha percibido) Humberto Zurita en entrevista con TVNotas

