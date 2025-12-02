¿Silvia Pinal se ‘apareció’? Revelan actividad misteriosa tras un año de la muerte de la Diva del cine de oro

El mundo del espectáculo quedó intrigado luego de que ‘Cosita’, la perrita de la fallecida Silvia Pinal, vivió un momento que muchos ya describen como “sobrenatural”. Según relató Efigenia Ramos, la asistente de toda la vida de la actriz y ahora cuidadora de la mascota, la pequeña comenzó a comportarse como si el fantasma de la gran diva hubiera venido a visitarla: miradas fijas a la nada, movimientos inquietos y un aullidito que puso la piel chinita. Un episodio tan inesperado como tierno que ya tiene a fans y curiosos preguntándose… ¿La diva del cine de la época de oro mexicano volvió a ver a su ‘Cosita’? Te contamos todos los detalles.

La cuidadora de Cosita relató un extraño comportamiento ocurrido justo en el aniversario luctuoso de Silvia Pinal. / Foto: Redes sociales

¿El ‘fantasma’ de Silvia Pinal se le apareció a su perrita ‘Cosita’?

En un encuentro con medios, Efigenia Ramos, asistente de toda la vida de Silvia Pinal y quien ahora cuida a ‘Cosita’, compartió que el primer aniversario luctuoso de la actriz vino acompañado de un momento que la dejó con el corazón apretado. Según relató, la perrita pasó la noche entera comportándose de manera inusual, como si algo —o alguien— estuviera alterando su rutina.

“Me pasó algo muy curioso, la ‘Cosita’ no se quería dormir; subía, bajaba de la cama, tomaba agua, bajaba. No me dejaba dormir, como ansiosa”, contó Ramos. La preocupación no tardó en aparecer: “Yo decía: ‘¿qué tendrá?, ¿estará enfermita?’ Luego, luego me preocupé por ella, ¿no?”. A las cuatro de la mañana, decidió cargarla un rato para tranquilizarla. “Le dije: ‘¿Qué tienes? ¿Te duele la pancita?’ Y nada”, recordó.

Sin embargo, la agitación de ‘Cosita ‘no cedió hasta que comenzó a amanecer. Efigenia Ramos recordó que, cerca de las siete de la mañana, la perrita seguía inquieta, caminando de un lado a otro hasta que finalmente comió un poco y, como si algo hubiera liberado su tensión, se quedó profundamente dormida.

Fue justo en ese instante, cuando por fin vio a la mascota relajarse, que a Ramos le “cayó el 20": era el aniversario luctuoso de Silvia Pinal. Esa coincidencia emocional —la noche entera de desvelo, la ansiedad inexplicable y el súbito descanso— la hizo pensar que, de algún modo, ‘Cosita’ pudo sentir la ausencia presente de su dueña.

A un año del fallecimiento de Silvia Pinal, la mascota de la actriz mostró una inusual inquietud. / Foto: Redes sociales

¿De qué murió Silvia Pinal, ‘la Diva del cine de oro’?

La muerte de Silvia Pinal, una de las figuras más emblemáticas del cine y la televisión mexicana, ocurrió tras una serie de complicaciones de salud que se encadenaron en cuestión de días. La actriz ingresó al hospital por una infección urinaria, pero su cuadro se agravó al presentar una arritmia cardíaca, lo que obligó a trasladarla a cuidados intensivos el 21 de noviembre de 2024.

Aunque en un inicio los médicos se mostraron optimistas respecto a su evolución, el organismo de la primera actriz comenzó a resentirse y su estado se deterioró de manera paulatina, razón por la cual su familia decidió mantenerla internada para evitar nuevos riesgos.

Sin embargo, el panorama dio un giro crítico cuando, el jueves 28 de noviembre, Pinal desarrolló una neumonía que terminó por complicar aún más su ya delicada condición. De acuerdo con los periodistas Ernesto Buitrón y Sebastián Reséndiz, la diva sufrió dos colapsos pulmonares en las últimas horas, episodios de los que ya no pudo recuperarse.

“La causa del lamentable fallecimiento de doña Silvia fue una neumonía que complicó su estado de salud tras varias complicaciones que tuvo desde el miércoles pasado”, explicó Buitrón, mientras que Reséndiz confirmó la gravedad de los colapsos pulmonares que precipitaron su muerte.

¿Habrá homenajes por el primer aniversario de la muerte de Silvia Pinal?

A un año del fallecimiento de Silvia Pinal, su familia ya prepara una serie de actividades para recordar la enorme huella que dejó en el espectáculo mexicano. Durante un encuentro con la prensa, Stephanie Salas confirmó que sí se están organizando homenajes en honor a la última diva del cine nacional. Aunque por ahora no se han revelado fechas ni formatos específicos, la actriz aseguró que el interés por celebrar su legado viene tanto de la familia como del público que acompañó a Pinal a lo largo de décadas de trayectoria.

Salas explicó que es Sylvia Pasquel quien está encabezando la planificación de estos eventos en honor a Silvia Pinal, buscando que cada homenaje esté a la altura de lo que representó su madre para la cultura en México. “Sin duda alguna habrá no uno, muchos homenajes, porque la gente tiene el derecho de rendirle un homenaje, como a los grandes que han pisado los escenarios y la industria de nuestro país”, expresó Salas.

