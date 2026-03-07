Fue el comediante más querido de México, pero murió de forma inesperada por una enfermedad incurable

A lo largo de los años, el público ha sido testigo del ascenso y muerte de grandes comediantes que dejaron un legado imborrable. Algunos de los ejemplos más sonados son Manuel ‘el Loco’ Valdés y Eduardo Manzano. Sus partidas siguen conmocionando al pueblo mexicano.

En esta ocasión, hablaremos de Miguel Galván, quien fue considerado como todo un ícono de la comedia en México. Desafortunadamente, tuvo muchas complicaciones de salud a raíz de una enfermedad incurable que terminó por quitarle la vida en 2008. Te contamos cómo fue su vida y deceso.

Miguel Galván / Redes sociales

Te podría interesar: ¿De que murió Annabel Schofield? Confirman muerte de la actriz y modelo que esperaba un milagro

¿Quién era Miguel Galván?

Miguel Eduardo Galván Meza, mejor conocido solamente como Miguel Galván, fue un actor y comediante mexicano. Si bien brilló como nadie en el medio artístico, también tuvo otras facetas para muchos desconocidas.

Y es que estudió arquitectura y hasta cursó la carrera de ingeniero arquitecto. No obstante, su gran pasión siempre fue la actuación, por lo que no ejerció su profesión y optó por especializarse en el Estudio de actores Dimitrio Sarrás.

Comenzó su carrera participando en comerciales y obras de teatro. Su gran debut fue en 1988, con la película ‘Ni de aquí, ni de allá’. Posteriormente, se le vio en otros proyectos, siendo ‘La hora pico’ el programa que lo llevaría a la cima del éxito.

En dicho show, interpretaba a diversos personajes y hacía parodias de celebridades. Una de las más recordadas fue la imitación que hizo de Verónica Gallardo. Años después, la conductora admitió sentirse muy agradecida con Galván por ello.

Algunas de sus producciones más reconocidas fueron:

Sexo, pudor y lágrimas

Tierra de osos

Al derecho y al Derbez

Serafín

Cuento de hadas

Vivan los niños

La madrastra

El privilegio de mandar

Destilando amor

No te pierdas: Pedro Torres, a un mes de su muerte, su familia se reunió para cumplir su última voluntad

¿Cómo murió Miguel Galván?

Miguel Galván murió el 14 de abril de 2008. Durante los últimos años de su vida, el actor sufrió muchas complicaciones de salud, derivadas principalmente de la diabetes que padecía.

A principios de 2008, fue hospitalizado. Si bien logró recuperarse y volver a su ritmo de vida, volvió a caer en el nosocomio. Y es que la diabetes había empeorado su salud; le provocó problemas cardíacos y en los riñones.

Aunque se contempló la posibilidad de un trasplante, esta opción se descartó debido al impacto que podría tener en su cuerpo. Finalmente, tras más de un mes en la clínica, falleció. La causa fue un paro cardiorrespiratorio.

Sus restos fueron cremados. A petición del comediante, las cenizas fueron divididas; una parte reposa en una iglesia en la colonia Lindavista de la Ciudad de México y lo restante fue esparcido en el mar frente a Acapulco.

Miguel Galván / Redes sociales

¿Qué pasó en el velorio de Miguel Galván?

Lejos de lo que muchos esperaban, el velorio de Miguel Galván tuvo un momento lleno de humor. Y es que hace algunos años Adrián Uribe, gran amigo del comediante, contó que, durante el funeral, le dijo un chiste a Consuelo Duval.

Uribe soltó la siguiente frase: “Pues Miguel metió más gente aquí que la última vez que fui a ver a un show; aquí sí se llenó”. Estas palabras hicieron reír a Duval, provocando una breve incomodidad en el momento.

Cuando contaron esta anécdota, Uribe y Consuelo mencionaron que, si bien están conscientes de que no fue lo más apropiado, creen que Miguel no se hubiera molestado, ya que le encantaba ver la vida con humor, incluso en los instantes más tristes.

Mira: ¿Ana Luisa Peluffo no murió? Revelan que la familia habría mentido sobre el fallecimiento de la actriz