Conductor implicado en la muerte de la influencer Karla Thaynara revela cómo vio a su padre quitarse la vida

El pasado martes se dio a conocer que la influencer brasiseña,Karla Thaynnara Nogueira de apenas 25 años, perdió la vida tras verse involucrada en un trágico accidente de tránsito mientras se desplazaba en su motocicleta, pero tragedia no paró ahí pues su padre José Carlos Andrade Nogueira, exoficial, se quitó la vida tras hallar su cuerpo.

¿Cómo fue el accidente de moto en el que Karla Thaynnara Nogueira murió?

Según información compartida por el medio brasileño Metrópoles, el accidente ocurrió la mañana del martes 3 de marzo en una vialidad cercana al viaducto de Ayrton Senna, en la zona de Epia, en Brasil.

Los primeros reportes indican que la motocicleta en la que viajaba la joven de 25 años habría impactado contra otro vehículo. Tras el choque, Karla perdió el control, cayó sobre la carretera y, segundos después, fue alcanzada por un camión que circulaba detrás.

Mira: ¿De qué murió el periodista Fernando Ónega? Recibió un trasplante de riñón de su esposa; esto se sabe

Muere la influencer Karla Thaynnara tras accidente y su padre muere al reconocer el cuerpo. / Redes sociales

La Policía Militar del Distrito Federal confirmó que la influencer murió en el lugar de los hechos. Equipos de emergencia acudieron de inmediato para atender la situación y realizar las diligencias correspondientes. La zona fue acordonada mientras las autoridades levantaban el reporte oficial.

Trascendió que el padre de Karla Thaynnara Nogueira llegó al lugar donde ocurrió el accidente y, tras enterarse de lo sucedido, sufrió una fuerte crisis nerviosa. Poco después se quitó la vida.

Hasta el momento, únicamente se ha confirmado su fallecimiento, pero no se han dado a conocer más detalles sobre esta dolorosa situación. La familia se ha limitado a informar sobre el velatorio y la organización de una rodada de motocicletas en honor a la joven, como una forma de despedirla y recordar su pasión por las motos.

Mira: Marisela sufre accidente automovilístico, ¿cuál es su estado de salud? Esto es todo lo que se sabe

Karla Thaynnara Nogueira perdió la vida en un accidente de moto; su padre se quitó la vida tras encontrarla muerta. / Redes sociales

Conductor que atropelló a Karla Thaynnara afirma que intentó frenar

El conductor del camión involucrado en el trágico accidente donde murió la influencer brasileña Karla Thaynnara Nogueira, y posteriormente su padre José Carlos Andrade, rompió el silencio y compartió su versión de lo ocurrido aquel día.

El chofer, identificado como Valdir relató que el pasado martes 3 de marzo circulaba por la carretera Estrada Parque Industrial y Abastecimiento, en el Distrito Federal de Brasil, cuando ocurrió el incidente que terminó en una doble tragedia.

De acuerdo con el testimonio retomado por el medio Correio Braziliense, el hombre aseguró que todo sucedió en cuestión de segundos y apenas logró frenar y entender lo que estaba pasando.

“Lo que vi fue que chocó. No sé si fue detrás de mi camión o primero contra un coche. Solo la vi debajo del camión”, relató.El conductor explicó que manejaba a baja velocidad y que, al percibir el movimiento, trató de detener su vehículo con precaución para evitar algo peor.

“Frené muy lentamente. Me quedé esperando, sin entender muy bien lo que había pasado. Todo sucedió muy rápido”, declaró, aún conmocionado.

Karla Thaynnara Nogueira perdió la vida en un accidente de moto; su padre se quitó la vida tras encontrarla muerta. / Redes sociales

¿Qué dijo el condcuror que atropelló a Karla Thaynnara sobre cómo vio al padre de la influencer quitarse la vida?

Según reportó Jornal de Brasília, el Centro de Comunicación Social de la Policía Militar del Distrito Federal informó que la creadora de contenido, de 25 años, circulaba por esa vía a bordo de su motocicleta cuando chocó contra un automóvil.

Tras el impacto, la joven cayó al asfalto y posteriormente fue arrollada por el camión. Elementos del Departamento de Bomberos Militares acudieron al lugar y confirmaron que la influencer ya no presentaba signos vitales.

La tragedia no terminó ahí. De acuerdo con los reportes, José Carlos Andrade, padre de Karla Thaynnara, llegó al sitio del accidente en su vehículo, ya que aparentemente circulaba muy cerca de su hija.

Al enterarse de lo sucedido, el hombre —quien era exintegrante de la Policía Militar— utilizó el arma que portaba para quitarse la vida. Valdir, el conductor del camión, confesó que presenció ese momento y que al principio pensó que el padre de la joven intentaría agredirlo.

“Me asusté cuando vi el arma y pensé que vendría hacia mí. Pero todos empezaron a gritar: ‘¡No lo hagas!’, pero, por desgracia, nadie pudo detenerlo”, finalizó.

Mira: Programa ‘Hoy’ de luto: Interrumpen transmisión EN VIVO para anunciar inesperada muerte: “Muy triste”