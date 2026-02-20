Marisela sufre accidente automovilístico, ¿cuál es su estado de salud? Esto es todo lo que se sabe

Marisela ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas. En medio de los homenajes por el primer aniversario luctuoso de Daniel Bisogno, se confirmó que la cantante había sufrido un accidente automovilístico, ¿qué le pasó?

¿Cómo fue el accidente que sufrió Marisela?

A través de redes sociales, el equipo de Marisela lanzó un comunicado informando que la famosa y su staff tuvieron un accidente automovilístico durante la madrugada de este viernes 20 de febrero, mientras iban a la ciudad de Huixtla, Chiapas, para un show programado.

Tanto la celebridad como aquellos que la acompañaron fueron atendidos para confirmar su “estado de salud”. Si bien no se dieron mayores detalles de lo ocurrido, se mencionó que, debido a esto, el concierto será “reprogramado”.

“Queremos informarles que durante la madrugada de este viernes el equipo de trabajo de la oficina de la cantante Marisela tuvo un accidente automovilístico. Por fortuna, Marisela y las personas que conforman su equipo se encuentran bien y fueron atendidas para confirmar su estado de salud”, se lee.

Finalizaron el mensaje disculpándose con todo su público y destacando que pronto darían mayor información sobre lo que pasará con el evento en Chiapas.

“Motivo que nos imposibilita debido a los problemas logísticos ocasionados a llegar a la ciudad de Huixtla, Chiapas a realizar el show programado para este viernes 20 de febrero. Esperamos pronto poder estar con el público de Huixtla y pedimos una disculpa por los inconvenientes que esto pueda ocasionar”, concluyeron.

¿Cómo está Marisela tras el accidente que sufrió?

Hace unos momentos, se lanzó un nuevo comunicado informando que Marisela se encuentra muy bien y lista para continuar con sus actividades laborales. También aprovecharon para agradecer todas las muestras de cariño por parte de los fans.

“Queremos informar al público y a los medios de comunicación que, tras los hechos ocurridos recientemente, Marisela y todos los integrantes de su banda se encuentran bien y en perfecto estado de salud. Agradecemos profundamente las muestras de preocupación y cariño recibidas” Marisela

Sobre el show en Chiapas, se informó que, tras gestionar cuestiones de logística, se reprogramó para mañana sábado 21 de febrero.

“Después de las revisiones y confirmaciones correspondientes, podemos anunciar con tranquilidad que el evento programado en Huixla, Chiapas se llevará a cabo el día de mañana. Marisela y su equipo están listos para presentarse y compartir una noche inolvidable con el maravilloso público de Huixla, Chiapas”, indicaron.

Los fans se dijeron muy aliviados de que tanto la famosa como su equipo se encuentren bien. Hasta el momento, ella no ha dado declaraciones directas sobre el incidente.

¿Quién es Marisela?

Marisela Hernández, mejor conocida solo como Marisela o también como ‘La Dama de Hierro’, es una cantante México-estadounidense. Actualmente tiene 59 años. Comenzó su carrera en los 80 y se ha convertido en una de las artistas más influyentes a nivel internacional. Algunos de sus más grandes éxitos son:

Sin él

Sola con mi soledad

Enamorada y herida

Completamente tuya

La pareja ideal

En cuanto a su vida personal, se casó una vez con el cantante y trompetista Juan Manuel Hernández, con quien tuvo una hija.

