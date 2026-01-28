Famoso chef y padre de tres hijos es identificado como la cuarta víctima de brutal accidente aéreo

Recientemente se murió el famosos chef Mikel Bustinza en un accidente de tránsito, ahora otro famoso chef pierde la vida, se trata Nick Mastrascusa, un reconocido chef uruguayo que residía en Hawái, padre de tres hijos y figura respetada dentro de la alta cocina y la hospitalidad de lujo.

Su muerte ha provocado un shock y una ola de mensajes de despedida y solidaridad.

¿Cómo murió el chef Nick Mastrascusa?

Nick Mastrascusa viajaba a bordo de un Bombardier Challenger 600 cuando la aeronave se estrelló durante el despegue en el Aeropuerto Internacional de Bangor, en Maine, alrededor de las 7:45 de la noche del domingo.

El jet privado volcó sobre la pista cubierta de nieve y estalló en llamas segundos después de intentar elevarse, provocando la muerte inmediata de todos los ocupantes.

De acuerdo con reportes oficiales, el avión regresó violentamente a la pista tras despegar y quedó completamente destruido. Controladores aéreos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia al observar la aeronave boca arriba y envuelta en fuego.

Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes y que los trabajos de identificación de los restos se extendieron hasta la llegada de investigadores federales.

Muere el famoso chef en accidente aéreo al despegar. / Redes sociales

¿Por qué se accidentó el avión en el que iba el chef Nick Mastrascusa?

El jet tenía como destino final París y había partido desde Houston, realizando una escala en Maine para repostar combustible.

El accidente ocurrió en medio de una intensa tormenta de nieve que afectaba la región, condición que ya es considerada como un factor clave dentro de la investigación.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) analiza el desempeño de la aeronave, las condiciones climáticas y los registros de comunicación. Momentos antes del despegue, una frase desconcertante fue captada en la radio del avión: “Que haya luz”, cuyo significado aún no ha sido esclarecido.

Tras el intento fallido de despegue, los controladores detuvieron todas las operaciones del aeropuerto mientras los equipos de rescate acudían al lugar. Las autoridades han señalado que el jet, con capacidad para hasta 11 personas, explotó tras el impacto, lo que impidió cualquier posibilidad de evacuación.

¿Quién fue Nick Mastrascusa y qué pide su familia tras su muerte?

Nick Mastrascusa era un chef de origen uruguayo y sommelier galardonado, con más de dos décadas de experiencia en hoteles de lujo, clubes privados y resorts de alto nivel alrededor del mundo.

Estudió en la Universidad Johnson & Wales en Miami y posteriormente en el Culinary Institute of America, en Napa Valley, donde consolidó su enfoque en la gastronomía y la hospitalidad de lujo.

Cocinó para famosos como Marc Anthony, Jennifer Aniston, Adam Sandler, Leonardo Di Caprio y Cameron Díaz y políticos como George Bush y Bill Clinton.

En los últimos años se desempeñaba como chef ejecutivo y director de alimentos y bebidas del Kūkiʻo Golf and Beach Club, en la isla grande de Hawái, supervisando tres restaurantes y un exclusivo programa de vinos.

Su familia lo despidió como un esposo, padre y amigo entrañable. Le sobreviven su esposa Natalia y sus tres hijos: Analani, Mateo y Noah. A través de una campaña en GoFundMe, seres queridos y miembros de su comunidad han solicitado apoyo económico para cubrir las necesidades de su familia, logrando recaudar más de 117 mil dólares hasta el momento.

