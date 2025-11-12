Muere un querido influencer en un trágico accidente en Texas: había celebrado su aniversario de bodas

Hace apenas unos días, Juan Jyoza, reconocido influencer español, moría tras enfrentar una dura enfermedad. Famoso por su contenido basado en comida, había creado una fuerte comunidad.

Ahora, el mundo digital nuevamente está de luto tras conocerse la muerte de un reconocido influencer quien perdió la vida el pasado fin de semana en un accidente, según confirmaron fuentes oficiales y un comunicado difundido en sus redes sociales. Con más de dos millones de seguidores , él era considerado una de las voces más influyentes en la cocina casera y solidaria de las redes.

¿Qué famoso influencer murió recientemente tres días después de su aniversario de boda?

Michael Duarte, originario de California, había convertido su pasión por la comida en una plataforma global para inspirar, enseñar y conectar. A través de su cuenta FoodWithBearHands, conquistó al público con su estilo: recetas simples, historias personales y un mensaje constante de empatía y generosidad.

Su agencia de representación, Alooma Media Group, publicó un comunicado lamentando su pérdida:

Con profunda tristeza compartimos el fallecimiento de nuestro apreciado cliente y querido amigo, Michael Duarte. (...) Michael era mucho más que un cliente para nosotros en Alooma. Era un verdadero y leal socio, un colaborador de confianza y, sobre todo, una persona notable”, se leía en el comunicado de Alooma Media Group.

En su biografía de Instagram, Duarte resumía su propósito con una frase que hoy cobra un significado especial: “ Mi propósito es compartir comida con las personas que más la necesitan .” Este compromiso lo llevó a colaborar con bancos de alimentos y proyectos comunitarios, además de producir contenidos solidarios durante la pandemia.

¿Cómo murió el influencer Michael Duarte?

De acuerdo con la información compartida por su equipo y su familia y retomado del portal diariodeavisos.com, Michael Duarte sufrió un fuerte accidente en Texas, hecho que sucedió tres días después de que él y su esposa, Jessica Duarte, celebraran su noveno aniversario de matrimonio.

No se han hecho públicos los detalles exactos sobre las circunstancias del accidente; los comunicados oficiales todavía no han precisado qué fue lo que ocurrió ni el tipo de incidente involucrado (colisión, caída, tipo de vehículo, entre otros).

Horas después de conocerse la noticia, se abrió una página en GoFundMe con el fin de apoyar económicamente a la familia Duarte durante este difícil momento. En la descripción de la campaña, amigos cercanos pidieron a los seguidores que “mantengan a la familia de Michael en sus oraciones” y que recuerden al influencer “como él vivió: compartiendo amor, risas y buena comida”.

Jessica Duarte, su esposa, no ha emitido declaraciones públicas hasta el momento, pero varias figuras del entorno digital y gastronómico han expresado su apoyo. Entre ellos, reconocidos chefs e influencers publicaron tributos en video, destacando la humanidad de Duarte y su capacidad para hacer sentir a cada seguidor como parte de su familia.

¿Quién era Michael Duarte y qué contenido hacía?

Michael Duarte fue un creador de contenido gastronómico y chef autodidacta estadounidense, conocido mundialmente por su proyecto digital FoodWithBearHands, una plataforma en la que combinaba cocina y humor. Con más de dos millones de seguidores en redes sociales, se convirtió en una de las figuras más queridas del panorama culinario digital.

Aunque no cursó estudios formales en gastronomía, Duarte se formó de manera autodidacta. Su pasión no se centraba tanto en la alta cocina como en la comida casera, accesible y hecha con las manos, un concepto que más tarde se convertiría en su marca personal.

En 2018, mientras trabajaba en una empresa de marketing digital, Duarte comenzó a grabar pequeños vídeos de recetas que preparaba en casa junto a su esposa, Jessica Duarte. Lo hacía sin instrumentos sofisticados ni guantes, cocinando “con las manos desnudas”, lo que le dio nombre a su canal: FoodWithBearHands (“Comida con manos de oso”).

Más allá de las redes, Duarte impulsó una serie de proyectos con fines sociales, incluyendo talleres gratuitos de cocina y donaciones a organizaciones de ayuda alimentaria.

