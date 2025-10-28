Muere reconocido influencer, tras videollamada con su novia: tenía 25 años y muchos sueños

Estaba feliz, ilusionado y con planes para cenar con su novia esa misma noche… pero horas después, el reconocido infuencer fue encontrado sin vida. La muerte repentina del influencer de TikTok e Instagram ha dejado a sus seguidores en shock, sobre todo porque su última videollamada fue con su pareja, quien lo notó “feliz y de buen ánimo”. ¿Qué fue lo que pasó? ¡Te contamos los detalles!

Ben Bader

¿Quién fue el influencer Ben Bader y por qué era tan popular en TikTok e Instagram?

Ben Bader era un joven creador de contenido de 25 años que vivía en Miami, Estados Unidos. En redes sociales como TikTok, Instagram y X, acumulaba más de 200 mil seguidores gracias a sus consejos de motivación y estilo de vida. Su enfoque lo convirtió en una figura querida por quienes buscaban mejorar sus ingresos o simplemente sentirse inspirados.

Además de sus videos, Ben ofrecía cursos de entrenamiento financiero y tenía una newsletter, donde compartía estrategias para ganar dinero. Su comunidad lo consideraba un mentor, un amigo virtual y una fuente constante de motivación.

Muere Ben Bader

¿De qué murió Ben Bader, famoso influencer?

Hasta el momento, la causa oficial de la muerte de Ben Bader no ha sido revelada. Su fallecimiento fue descrito por la prensa local como “repentino” por sus seres queridos, quienes aseguran que no había señales previas de problemas de salud.

Reem, su novia, compartió que horas antes de su muerte hicieron una videollamada. “Lo noté feliz y de buen ánimo”, dijo en un video publicado en TikTok. “Incluso teníamos planes de cenar juntos esa misma noche”.

En medio del dolor, Reem pidió a sus seguidores valorar a sus seres queridos: “Los últimos días han sido los más difíciles de mi vida y nunca antes había lidiado con esto. Sobre todo con la pérdida de alguien tan importante para mí. Por favor, abracen muy fuerte a sus seres queridos y nunca olviden decir ‘Te amo’. Era una persona tan especial”.

Aunque algunos seguidores han especulado que Ben pudo haber sufrido un accidente, esta versión no ha sido confirmada ni desmentida por su familia o fuentes oficiales.

¿Cuál fue la última publicación de Ben Bader, influencer que murió a los 25 años?

El mismo día en que murió, el 23 de octubre de 2025, Ben Bader publicó un video en TikTok que, irónicamente, se volvió viral. En ese clip hablaba sobre finanzas personales, como solía hacerlo, y aparecía tranquilo, aunque con una expresión algo cansada. Vestía una simple playera gris, como cualquier chico normal, sin señales de alarma ni nada que hiciera pensar que sería el último video que grabaría. Ese posteo superó el millón de vistas y se llenó de miles de comentarios, entre condolencias para su familia y preguntas que siguen sin respuesta: ¿qué fue lo que le pasó?

Los mensajes de condolencias se multiplicaron en cuestión de horas. Muchos fans lo describieron como un hombre noble, generoso y con un gran talento para inspirar a otros.

Entre los comentarios más destacados se pueden leer mensajes como:

