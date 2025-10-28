Muere actriz y cantante con más de 50 años de trayectoria en pleno escenario: ¿Cómo fue el momento?

Este fin de semana se reportó la muerte de Charito Casasola, una famosa cantante del regional mexicano que partió de este mundo a los 46 años de edad. La industria musical se despedía de una gran intérprete. Nuevamente el mundo del espectáculo se viste de luto tras la repentina muerte de una reconocida actriz y cantante, quien falleció el pasado 25 de octubre, a los 80 años, mientras ofrecía una presentación. Su deceso, ocurrido en plena actuación, ha conmocionado al público y a la comunidad artística de toda Latinoamérica. ¿Quién era y de qué murió?

¿Qué famosa actriz y cantante murió recientemente en pleno escenario?

La noche del sábado 25 de octubre, decenas de asistentes disfrutaban de una velada musical encabezada por Floria Márquez, figura emblemática de la música romántica venezolana.

Según testigos, la intérprete apenas había iniciado su segunda canción cuando, de forma súbita, se desplomó sobre el escenario . En un primer momento, el público pensó que se trataba de parte del espectáculo, hasta que la tensión se apoderó del lugar al notar que la artista no respondía.

Paramédicos presentes intentaron reanimarla sin éxito. Minutos después, se confirmó su fallecimiento, dejando atónitos a quienes fueron testigos de sus últimos instantes.

Muere la actriz y cantante venezolana, Floria Márquez / Redes sociales

¿De qué murió Floria Márquez, actriz que se desplomó durante show en vivo?

La muerte de la actriz y cantante Floria Márquez conmocionó rápidamente a la industria artística, pues es una figura con más de 50 años de trayectoria.

Su esposo, el productor musical Pedro López, confirmó la noticia a través de un emotivo comunicado difundido en sus redes sociales en las que además de despedirse de su compañera de vida, aclara las causas que llevaron a Márquez a partir de este plano:

Con profundo dolor debo informar que esta tarde, mientras cantaba la segunda canción en un show en Casa Anauco, mi amada Floria falleció súbitamente, aparentemente por un ACV fulminante. Pedro López, pareja de Floria Márquez

Por otra parte, también vía redes sociales, Pedro López reveló que este martes 28 de octubre se le hará la última misa de despedida a Floria Márquez, y según el texto compartido por el productor, será misa abierta para todos los que quieran darle el último adiós.

Muere Floria Márquez, así la despidió su esposo, Pedro López / IG: pedritolopezmusica y canva

¿Quién fue Floria Márquez, actriz que murió en pleno escenario?

Nacida el 11 de febrero de 1945, Floria Márquez desarrolló una carrera que la posicionó como una de las grandes exponentes del bolero y la canción romántica en Venezuela. Su estilo elegante, su voz cálida y su dominio escénico le permitieron conquistar tanto escenarios nacionales como internacionales.

Durante más de cincuenta años de carrera, Márquez lanzó numerosos álbumes, actuó junto a orquestas sinfónicas y compartió escenarios con reconocidos artistas. Su talento multifacético la condujo además hacia la actuación, participando en obras de teatro y producciones televisivas que le ganaron el aprecio y la admiración del público.

Durante los años 90 y 2000, colaboró con destacadas orquestas y artistas, entre ellos Margarita, la ‘Diosa de la cumbia’, con quien compartió escenario en diversas ocasiones, así como con músicos sinfónicos en conciertos especiales que fusionaban el bolero con arreglos orquestales.

