Muere exparticipante de ‘Kilos Mortales’ conocida como ‘la mujer más obesa del mundo’ tras fatal accidente

El entretenimiento vuelve a teñirse de luto. A poco más de una semana de la muerte del actor Eduardo Manzano, se confirma el deceso de Pauline Potter, quien apareció en el programa ‘Kilos Mortales’, a los 62 años, tras varios meses en el hospital.

Pauline Potter / Captura de pantalla

No te pierdas: Galán de telenovelas, tras la muerte de sus padres y pensar en quitarse la vida, revela que está desempleado

¿De qué murió Pauline Potter, estrella de ‘Kilos Mortales’?

La muerte de Pauline Potter, quien en su momento llegó a ser conocida como “la mujer más obesa del mundo”, se dio a conocer el pasado jueves 11 de diciembre, a través del medio Daily Mail.

En entrevista, su hijo Dillon mencionó que su madre había fallecido el 27 de noviembre tras meses de hospitalización por un accidente automovilístico. De acuerdo con su testimonio, el suceso ocurrió en enero.

Él y Pauline estaban disfrutando de un paseo en coche cuando otro auto los impactó de lado. Si bien Dillon salió casi ileso, su madre recibió un gran daño, por lo que tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

“Mi mamá intentó esquivarlo, pero el lado del pasajero del auto chocó contra el lateral del remolque y nos hizo girar completamente.Mi mamá intentó esquivarlo, pero el lado del pasajero del auto chocó contra el lateral del remolque y nos hizo girar completamente”, indicó.

A raíz de esto, desarrolló diversos problemas de salud. Los médicos encontraron una obstrucción en su esófago que le impedía alimentarse correctamente. También contrajo Covid-19, entre otras cosas. En noviembre, entró en cuidados paliativos.

A través de redes sociales, la familia de Potter ha compartido lo doloroso que ha sido su pérdida. También han pedido apoyo de los fans para recaudar fondos para lidiar con los gastos médicos.

Pauline Potter / Captura de pantalla

Te recomendamos: Consuelo Duval revela la escalofriante predicción que hizo una vidente sobre la muerte de su madre

¿Quién fue Pauline Potter, estrella de ‘Kilos Mortales’?

Pauline Potter, de 62 años, ganó notoriedad al aparecer en un episodio de ‘Kilos Mortales’ en 2015. Su caso fue especialmente viral debido a su gran peso. Y es que pesaba más de 300 kilos, siendo bautizada como ‘la mujer más obesa del mundo’.

Aunque algo reacia al principio, Potter se comprometió con su tratamiento y, con ayuda de una cirugía bariátrica y apoyo psicológico, perdió cerca de 225 kilos, siendo uno de los casos más populares en su momento.

Tras su transformación, Potter se alejó de la vida pública y casi no usaba redes sociales. En tanto que su hijo le pidió al público que no hiciera caso a lo que se pudiera decir en sus “cuentas falsas”, resaltando que toda información se dará a conocer en su momento y a través de YouTube.

Pauline Potter / Captura de pantalla

¿De qué trata el programa ‘Kilos Mortales’?

‘Kilos Mortales’ es un reality show que muestra el proceso de personas con obesidad extrema que buscan cambiar su vida. Con asesoramiento experto, los pacientes eran sometidos a bajar una cierta cantidad de kilos para una cirugía bariátrica.

La mayoría de los casos eran exitosos, solo hubo algunos en los que los pacientes abandonaban el tratamiento. Con el tiempo, se hizo un spin-off en el que se mostraba la vida de aquellos que sí siguieron el proceso.

Hace poco, terminó su temporada 13. Aún no se ha confirmado si la serie será renovada. Se puede ver a través de la aplicación de HBO MAX.

Mira: Aislinn Derbez: ¿hospitalizada de emergencia tras la muerte de su mamá, Gabriela Michel? Foto enciende alarma