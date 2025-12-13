Asesinan al payaso infantil Tuki Tuki tras acudir a un supuesto show ¡era una trampa!

La violencia volvió a golpear con una trágica noticia: el asesinato del payasito Tuki Tuki en Perú que ha conmocionado a colegas y seguidores, luego de que se confirmara que el joven animador fue atacado a balazos cuando acudía a lo que pensó sería un show familiar. Esto sucede luego de la muerte del payaso ‘Farolito’, Jeason Alexis Pacherres Sánchez.

Roger Gallegos Rodríguez, de apenas 28 años, salió a trabajar como cualquier otro día, sin imaginar que se trataba de una trampa mortal. Su muerte ha despertado indignación, dolor y muchas preguntas, sobre todo porque deja a su pequeña hija de cinco años, quien ese mismo día celebraba su cumpleaños.

Asesinan al payaso infantil Tuki Tuki que asistía a un evento, pero fue una trampa. / Redes sociales

¿Cómo murió el payaso Tuki Tuki?

El crimen ocurrió en la urbanización Los Girasoles de Huaycán, en Lima, Perú. Roger Gallegos Rodríguez, conocido artísticamente como el payasito Tuki Tuki, llegó al lugar acompañado de su equipo de trabajo para animar una supuesta fiesta infantil.

Sin embargo, al arribar al domicilio, nadie salió a recibirlos, lo que generó extrañeza entre el grupo.

Mientras esperaban frente a la vivienda y trataban de comunicarse con la persona que los había contratado, dos sujetos aparecieron a bordo de una motocicleta.

Sin mediar palabra, abrieron fuego contra el payaso y su equipo. Tuki Tuki recibió al menos seis tiros a quemarropa, lo que le causó la muerte casi de manera inmediata. Tres de sus acompañantes resultaron heridos, entre ellos el DJ y un joven camarógrafo.

En el lugar se hallaron seis casquillos, lo que evidencia la violencia del ataque. Para la Policía Nacional, todo apunta a que se trató de un ataque planificado, ejecutado con precisión y aprovechando el engaño de un falso contrato.

¿El payaso Tuki Tuki recibió amenazas?

La familia del animador reveló que Roger ya vivía con miedo desde hacía al menos dos años. Según relató un tío del fallecido, Tuki Tuki había sido víctima de extorsión por parte de delincuentes que le exigían el pago de 50 mil soles (250 mil pesos mexicanos). Ante su negativa, los criminales llegaron incluso a balear su vivienda como advertencia.

Debido a esta situación, el payaso decidió mudarse temporalmente a Huacho para proteger su vida y la de su familia. Durante ese tiempo, instaló cámaras de seguridad en su casa y dejó de presentarse por un periodo. Sin embargo, más adelante regresó a Lima para retomar su trabajo y seguir llevando alegría a los niños, pese a que las amenazas, según su entorno, nunca desaparecieron del todo.

Las autoridades no descartan que el asesinato esté directamente relacionado con estos antecedentes de extorsión.

¿Quién fue el payasito Tuki Tuki?

Roger Gallegos Rodríguez era un joven animador infantil muy querido en su comunidad. Con su personaje del payasito Tuki Tuki, se dedicaba a llevar diversión a fiestas, cumpleaños y eventos familiares.

Quienes lo conocieron lo describen como trabajador, alegre y comprometido con su oficio. Tenía 28 años y era padre de una niña que paradójicamente, celebró su cumpleaños el mismo día que murió.

