Así luce la tumba de Vicente Fernández a 4 años de su muerte: la Virgen de Guadalupe que sorprendió a sus fans

Este 12 de diciembre se cumplieron cuatro años de la muerte de Vicente Fernández, una de las voces más representativas de la música mexicana. Desde tempranas horas, fanáticos, amigos y familiares recordaron al Charro de Huentitán con visitas, mensajes y homenajes que mantienen viva su presencia en la cultura popular.

Como cada año, la tumba del intérprete en el Rancho los 3 potrillos volvió a convertirse en punto de encuentro para quienes desean rendirle respeto. En esta ocasión, la familia Fernández preparó una decoración especial en honor al Día de la Virgen de Guadalupe, una fecha significativa tanto por su devoción como porque coincide con su aniversario luctuoso.

Vicente Fernández en el “paraíso” según René Mey / Francisco Mancera y archivo TVNotas

¿Cómo luce hoy la tumba de Vicente Fernández a cuatro años de su muerte?

Este 12 de diciembre la familia Fernández recibió nuevamente a decenas de visitantes en la tumba de Vicente Fernández, ubicada dentro de su rancho en Jalisco. Conforme a los hábitos que mantienen desde su fallecimiento, el lugar permanece abierto al público todos los días, permitiendo que fans de todo el país puedan acercarse y dejar flores, veladoras o simplemente un momento de silencio.

Para esta fecha, doña Cuquita instruyó que la decoración tuviera una temática guadalupana, acorde al aniversario luctuoso y a la devoción que Don Vicente profesó en vida. La tumba fue adornada con elementos tradicionales del Día de la Virgen de Guadalupe, entre ellos una imagen especial elaborada por artesanos locales, compuesta por materiales como nopales y aserrín de colores.

La fotografía fue compartida por Vicente Fernández Jr. a través de sus historias de Instagram, donde mostró el resultado final del arreglo. En la imagen se aprecia la figura de la Virgen, colocada junto a arreglos florales y elementos alusivos a la fecha, recibiendo a quienes acudieron al lugar para recordar al intérprete de “El Rey”.

Tumba de Vicente Fernández / Captura de pantalla Instagram

¿Por qué la tumba de Vicente Fernández tiene una Virgen de Guadalupe?

La elección de la Virgen de Guadalupe no es casual. Vicente Fernández fue un devoto guadalupano y en múltiples ocasiones expresó públicamente su fe. Además, su muerte ocurrió el mismo día en que se celebra a la Morenita del Tepeyac, lo que convirtió esta fecha en doblemente significativa para su familia y seguidores.

Desde 2021, cada aniversario luctuoso ha tenido una temática distinta; sin embargo, este año la familia Fernández decidió colocar una imagen de la Virgen elaborada con técnicas artesanales, respetando las tradiciones mexicanas que el cantante defendió durante toda su carrera.

La pieza, realizada con elementos naturales, fue montada especialmente para recibir a los visitantes. Alrededor de la tumba también se colocaron flores frescas y detalles decorativos alusivos a la fecha, un gesto que se ha vuelto costumbre, pues doña Cuquita suele adaptar el espacio según la temporada o festividades.

Mara Patricia Castañeda revela cómo conoció a Vicente Fernández / IG: @_vicentefdez / @marapatriciacastaneda

¿De qué murió Vicente Fernández y cómo fueron sus últimos meses?

Los últimos meses de vida del Charro de Huentitán, Vicente Fernández, estuvieron marcados por complicaciones de salud. En agosto de 2021, ingresó al hospital por una infección en las vías urinarias, de la cual logró recuperarse. Tras recibir el alta médica, regresó a su hogar en el Rancho Los 3 Potrillos, donde continuó su rehabilitación.

Días después sufrió una caída que le provocó una lesión vertebral. El accidente lo llevó nuevamente al hospital, donde permaneció bajo supervisión médica continua. Conforme avanzaron las semanas, su estado se agravó debido a complicaciones derivadas del síndrome de Guillain-Barré, lo que generó un fallo multiorgánico.

El 12 de diciembre de 2021, la familia confirmó su fallecimiento a los 81 años de edad. Desde entonces, su tumba se ha convertido en un sitio de visita constante, donde admiradores de distintas generaciones acuden para recordar su legado musical.

