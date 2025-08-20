¡Vicente Fernández Jr y Mariana González confirman que serán papás! Así anunciaron su embarazo en redes

Vicente Fernández Jr y Mariana González, conocida como la “Kim Kardashian mexicana”, están viviendo uno de los momentos más felices de su vida: ¡serán papás! La noticia fue confirmada por ambos este martes a través de sus redes sociales, donde compartieron un video lleno de emoción, imágenes del ultrasonido y un mensaje que tocó el corazón de sus seguidores.

La pareja, que se casó en noviembre de 2023, llevaba tiempo buscando esta bendición. Vicente Jr se había sometido a una vasectomía tras su relación anterior, por lo que recurrieron a tratamientos de fertilidad para lograr el embarazo. Y finalmente, ¡lo lograron!

Mariana González y Vicente Jr. / Instagram

¿Cómo anunciaron Vicente Fernández Jr y Mariana González que serán padres hoy 19 de agosto de 2025?

El anuncio fue tan íntimo como espectacular. En el video publicado en Instagram, se puede ver a Vicente Fernández Jr y Mariana González, en el consultorio del ginecólogo, observando el ultrasonido de su bebé. También compartieron imágenes en 3D del procedimiento, mostrando las primeras formas del pequeño que viene en camino.



Un ser que nos une aún más en este gran amor y que llena nuestro corazón de ilusión y esperanza.

Esperamos con paciencia el momento indicado para contarles que… ¡seremos padres!

Ya hemos pasado el primer bimestre y no podíamos aguantar más las ganas de compartirles nuestra alegría y mostrarles estas primeras imágenes de nuestra mayor bendición.

Además, revelaron que el bebé nacerá el siguiente año, lo que indica que ya han superado las primeras etapas del embarazo y todo marcha bien.

¿Es niño o niña el bebé que esperan Mariana González y Vicente Jr.?

Aunque Vicente Jr y Mariana González aún no ha confirmado públicamente si esperan un niño o una niña, la influencer Chamonic ¡se les adelantó!

Según Chamonic, la pareja espera una niña. La revelación fue hecha hace unas semanas, cuando la noticia del embarazo comenzó a circular en medios:

“Les cuento que me dicen que Mariana González y Vicente Jr. serán papás de una niña. Ellos ya sabían que sería niña porque desde que hicieron el tratamiento decidieron que querían una nena y se logró”, escribió la influencer.

Aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por la pareja, los fans están atentos a cada publicación esperando que pronto revelen el género de su bebé.

¿Cómo reaccionaron las redes al embarazo de Vicente Jr y Mariana González?

Desde que se publicó el video, las redes sociales de Vicente Fernández Jr. y Mariana González se llenaron de muestras de cariño. La publicación acumuló más de 16 mil reacciones y fue compartida más de mil veces, a pesar de que los comentarios fueron limitados por la pareja.

La noticia no solo emocionó a sus seguidores, sino que también generó conversación en medios de comunicación y programas de espectáculos.