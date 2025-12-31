El Capi Pérez e Itzel Barro esperan a su segundo bebé ¡la familia crece! | VIDEO

El Capi Pérez y su esposa Itzel Barro anunciaron que esperan a su segundo hijo. La pareja dio a conocer el embarazo a través de sus redes sociales, donde mostraron un momento familiar que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores y colegas del medio, quienes les enviaron mensajes de felicitación.

¡Bebé en camino! El Capi Pérez e Itzel Barro hacen anuncio que derrite redes. / Foto: Redes sociales

¿Cómo anunciaron Itzel Barro y el Capi Pérez que esperan a su segundo hijo?

El Capi Pérez y su esposa Itzel Barro dieron a conocer que esperan a su segundo hijo a través de video que publicaron en redes sociales, donde se observa a la pareja junto a su hijo mayor, de espaldas al mar, portando gorras que juegan un papel clave en el anuncio.

En la primera toma, el conductor aparece cargando a su hijo mientras voltea su gorra, dejando ver la palabra “Dad (papá)”. En la siguiente toma, Itzel Barro también gira la gorra que lleva puesta y muestra la palabra “Mom (mamá)”, mientras ambos continúan de espaldas, sosteniendo al pequeño entre los dos.

Finalmente el momento se completa cuando Itzel Baro voltea la gorra de su hijo, revelando la frase “Big brother (hermano mayor)”, confirmando así que el niño se convertirá en hermano mayor.

“Te esperamos con muchísimo amor. Atte: Tu papá, tu mamá y tu hermano mayor”, escribió Barro, conocida como HolaEnfermera.

Capi Pérez e Itzel Barro confirman embarazo de su segundo hijo. / Foto: Redes sociales

Itzel Barro y el Capi Pérez tuvieron dificultades para ser padres

La pareja enfrentó diversas dificultades para cumplir su sueño de ser padres. En una entrevista exclusiva para TVNotas en 2024, Itzel Barro confesó que, debido a ciertos problemas de salud, habían tenido que esperar más tiempo del que inicialmente planearon para dar este paso. Sin embargo, el nacimiento de su bebé el 1 de octubre de 2024 marcó un giro radical en sus vidas, algo que ambos han compartido emocionados a través de sus redes sociales.

El anuncio del nacimiento del pequeño fue realizado el 2 de octubre mediante una historia en Instagram, donde se veía a la pareja desde el hospital. El Capi, con cubrebocas y bata de hospital, dejó un enigmático mensaje para sus seguidores: “¿Qué creen?”. Este simple comentario desató una oleada de felicitaciones y muestras de cariño hacia la familia.

En un emotivo video publicado poco después, el conductor celebró el nacimiento de su hijo y declaró: “El primero de octubre del 2024, un día histórico. Un día que nos va a marcar para siempre porque es el día en que nace el baby. Se va esta pancita (de embarazo). Estamos listos”. A lo que Itzel, con su característico sentido del humor, añadió: “La pancita no se va, solo cambia de lugar”.

Capi Pérez e Itzel Barro. / Foto: Redes sociales

¿Cómo empezó la relación del Capi Pérez e Itzel Barro?

La relación entre el Capi Pérez e Itzel Barro comenzó a través de redes sociales. En una entrevista para el canal de YouTube de la estación de radio La Mejor, Itzel contó que el primer contacto se dio en Twitter: “Yo lo seguía y él me empezó a seguir. De pronto… le di like o le comenté algún tweet, y él me contestó. Pero en mensaje privado, y yo: ‘¡Ah, caray!’”. Ese intercambio marcó el inicio de una conversación que se fue dando de manera paulatina.

Con el paso del tiempo, ambos comenzaron a escribirse con menor frecuencia, pero de forma constante. La creadora de contenido explicó que la dinámica era sencilla: “Seguimos mensajeando de vez en cuando… Teníamos una plática, así como una vez a la semana: ‘¿Y cómo fue tu semana?’”. En esas conversaciones, ella respondía con comentarios en tono ligero, hasta que él le pidió una fotografía para confirmar su identidad. “No estoy seguro si estoy hablando con una chica o si eres alguien que me está queriendo engañar. ¿Por qué no me mandas una foto?”, recordó la influencer, quien decidió negarse y continuar la charla sin mostrar su imagen.

Más adelante, Itzel Baro abrió su cuenta de Instagram y comenzó a compartir fotos, lo que permitió que el encuentro en persona se diera tiempo después. Por coincidencia, se encontraron en un restaurante, donde el conductor la reconoció y se acercó a saludarla. A partir de ahí intercambiaron números y comenzaron a salir. Aunque ambos estaban solteros y sin planes de iniciar una relación, el vínculo se fue consolidando hasta que, tres meses después de su primera cita, decidieron hacerse novios.

