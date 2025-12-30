Despiden a Nataly Montserrat, familiar de la esposa del Capi Pérez, con desgarradores mensajes tras su muerte

Con desgarradores mensajes, familiares y amigos despidieron a Nataly Montserrat, familiar de Itzel Barro, esposa del Capi Pérez, luego de que este domingo se confirmara que fue hallada sin vida en Cancún, Quintana Roo, tras haber sido reportada como desaparecida.

La noticia provocó profunda tristeza, pues después del llamado de auxilio hecho por la exparticipante de “Masterchef celebrity”, muchos mantenían la esperanza de que Nataly fuera localizada con vida.

¿Cómo despiden a Nataly Montserrat ‘N’? Te contamos los detalles.

Post de la esposa del Capi Pérez / Captura de pantalla

¿Qué le pasó a Nataly Montserrat, familiar de Itzel Barro, esposa del Capi Pérez?

La noche del domingo 28 de diciembre, Itzel Barro informó a través de redes sociales que la joven de 30 años había sido localizada sin vida. En un breve comunicado, pidió respeto y discreción ante el doloroso momento que atraviesa su familia.

“Ya fue localizada, desafortunadamente ya no está más con nosotros. Por indicaciones de la familia, no se compartirán detalles. Agradecemos su comprensión y discreción”, escribió, luego de que durante días solicitara ayuda para difundir la búsqueda de Nataly, quien fue vista por última vez en Cancún.

Tras darse a conocer la noticia, varias celebridades expresaron públicamente sus condolencias, entre ellas Linet Puente, Kristal Silva y Tania Rincón, Sergio Sepúlveda, Ricardo Casares quienes enviaron mensajes de apoyo a Itzel Barro y su familia en este complicado momento.

¿De qué murió Nataly Montserrat ‘N’, familiar de la esposa del Capi Pérez?

Hasta el momento, de acuerdo con las autoridades no se han observado signos visibles de violencia en el cuerpo, y la causa oficial de muerte de Nataly Montserrat, familiar de Itzel Barro aún no ha sido determinada, puesto que se está a la espera del resultado de la necropsia.

De acuerdo con versiones extraoficiales retomadas por el medio local PorEsto!, la causa de la muerte de Nataly Montserrat ‘N’ presuntamente habría porque se quitó la vida, información que forma parte de las líneas de investigación que se conocieron tras su localización sin vida en Cancún.

El medio señaló que la familia compareció ante las autoridades el domingo 28 de diciembre, mismo día en que solicitó la entrega del cuerpo para iniciar los trámites correspondientes.

Dentro de las indagatorias también se habría documentado que la mujer Nataly Montserrat ‘N’ presuntamente habría tenido una discusión con su pareja al interior de su domicilio, tras lo cual salió sola del lugar. Posteriormente presuntamente se habría dirigido al área de maleza ubicada frente al fraccionamiento donde residía, donde presuntamente se quitó la vida.

Hasta ahora, ni las autoridades ni los familiares han confirmado esta versión, por lo que la información se mantiene únicamente como un fuerte rumor.

Comunicado esposa del Capi Pérez / Captura de pantalla

¿Cómo despidieron a Nataly Montserrat, familiar de la esposa del Capi Pérez?

La muerte de Nataly Monserrat ‘N’, familiar de Itzel Barro, esposa del conductor Capi Pérez, ha causado profunda consternación entre familiares, amigos y personas cercanas.

Fue la propia Itzel Barro quien dio a conocer la noticia a través de redes sociales, luego de que horas antes pidiera ayuda para localizar a su prima, quien había sido reportada como desaparecida. Con un breve pero contundente mensaje, la esposa del conductor de Venga la Alegría informó la dolorosa noticia:

“Ya fue localizada, desafortunadamente ya no está más con nosotros. Por indicaciones de la familia no se compartirán detalles”, escribió en su cuenta de Instagram.

Tras confirmarse el fallecimiento, comenzaron a surgir mensajes de despedida en redes sociales. Uno de los más conmovedores fue compartido por Agustín EM, amigo cercano de la joven veterinaria, quien le dedicó un extenso mensaje en Facebook lleno de recuerdos y cariño:

Con mensajes depsiden a Nataly Montserrat, familiar de la esposa del Capi Pérez / Redes sociales

“Cada minuto te extrañaré, tus risas, tus eructos, tus ojos hermosos. Jamás veré ‘Friends’ de la misma forma, ’31 minutos’ y no sé quién me dará consejos para las medicinas de mis perros. Gracias por pasar en mi vida de forma fugaz y prometo honrar todos tus días y tus enseñanzas. Te amo Nataly Barro y felices veintisiempre”, expresó.

Al dolor también se sumaron integrantes del gremio de la salud animal, quienes lamentaron la pérdida de la joven profesionista. A través de redes sociales, la cuenta Doctora Comadreja compartió un mensaje de condolencias:

“Lamentamos la pérdida de la médica veterinaria Nataly Monserrat González Barro, enviamos nuestras condolencias a toda su familia. Nataly fue reportada como desaparecida el 25 de diciembre, lamentablemente ya no está en este plano terrenal”, se lee en la publicación.

