Capi Pérez, tras anunciar la llegada de su segundo bebé, se despide de miembro de su familia: “Descanse en paz”

El inicio de año no ha sido sencillo para Carlos “Capi” Pérez. Hace apenas unas semanas, a finales de diciembre, su familia vivió un duro episodio con la muerte de Nataly Montserrat González Barro, familiar de Itzel Barro, su esposa, tras ser reportada como desaparecida en Cancún, Quintana Roo, hecho que conmocionó a todos.

Eso no es todo, también anunció la llegada de su segundo bebé. Ahora, el conductor de “Venga la alegría” vuelve a enfrentar otro golpe al corazón. Cuando parecía que la calma regresaba poco a poco a su entorno, una nueva pérdida lo obligó a hacer una pausa en su agenda laboral y viajar de emergencia para despedirse de alguien fundamental en su familia.

¿Qué familiar del Capi Pérez murió?

Tras hacer el anuncio oficial de la llegada de su segundo bebé, el propio Capi Pérez confirmó que su abuelito, Don Eusebio Ibarra, murió recientemente. La noticia lo tomó por sorpresa mientras cumplía con compromisos profesionales en la Ciudad de México, por lo que decidió trasladarse de inmediato a Aguascalientes, su tierra natal, para darle el último adiós.

A través de sus historias de Instagram, el comediante mostró una imagen desde lo que parecía ser un aeropuerto y escribió con nostalgia: “Vine a Aguascalientes muy brevemente solo a despedirme de Don Eusebio Ibarra, mi abuelito”.

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte del abuelito del Capi Pérez, a quien todavía pudo visitar en las fiestas decembrinas.

Muere abuelo del Capi Pérez, el conductor le dedica mensajes. / Redes sociales

¿Capi Pérez se ausentará de Venga la alegría por la muerte de su abuelito?

De momento no se conoce el causa de muerte del abuelo Eusebio del conductor Capi Pérez, quien esta mañana se ausentó del programa para darle el último adiós a su abuelo en su natal Aguascalientes.

Hasta el momento se desconoce cuando se presentará Capi Pérez en “Venga la alegría”, programa que conduce junto a Luz Elena González, Kike Mayagoitia, Sergio Sepúlveda, Ricardo Casares, entre otros.

¿Cómo despidió el Capi Pérez a su abuelito que murió?

En la misma publicación de Instagram, Capi Pérez rindió un breve homenaje a su abuelo: El mensaje, sencillo pero cargado de sentimiento, dejó ver la parte más vulnerable del conductor, quien suele mantener un tono divertido en sus programas. Esta vez no hubo chistes, solo gratitud y amor.

“Que descanse en paz. Me siento orgulloso de ser su nieto”, añadió.

En otra publicación, compartió una fotografía de Don Eusebio, de semblante sereno, acompañada de un recuerdo reciente: “En diciembre todavía pudo cotorrear con mi hijo”, escribió, en un un video donde aparece su abuelo viendo al pequeño hijo del Capi.

