Cuéntamelo Ya! interrumpe trasmisión EN VIVO para confirman la muerte de querido actor de telenovelas

La transmisión de Cuéntamelo Ya! cambió de tono de un segundo a otro. Lo que comenzó como una mañana más de espectáculos, risas y comentarios ligeros se transformó en un momento cargado de emoción cuando los conductores interrumpieron la dinámica habitual para compartir una noticia que los dejó visiblemente afectados: la muerte de un querido actor de telenovelas y cine. Con voces entrecortadas y rostros llenos de dolor, el elenco expresó en vivo su consternación y envió condolencias, evidenciando lo profundamente que la noticia los tocó.

Silueta muerte / Canva

¿La muerte de qué actor anunciaron en Cuéntamelo Ya!?

El actor cuya muerte provocó que Cuéntamelo Ya! interrumpiera su transmisión fue Gerardo Taracena, intérprete con trayectoria en teatro, cine y televisión, reconocido tanto en México como en producciones internacionales.

Fue Carlos Arenas quien tomó la palabra para dar la noticia en vivo, en un momento que marcó por completo la emisión.

Carlos Arenas “Hace unos días se confirmó la triste noticia del primer actor Gerardo Taracena a los 55 años, dejando un vacío profundo en todos los escenarios y en los sets de grabación”

Con ese anuncio, el programa cambió de tono de inmediato. La producción decidió frenar el contenido habitual para rendir un espacio de homenaje y despedida.

“La Asociación Nacional de Actores y el gremio artístico lamentó esta gran pérdida, enviando fuerza y consuelo, por eso queremos recordarlo con su famoso papel en ‘Apocalypto’”, añadió el conductor.

Revelan posible causa de muerte de Gerardo Taracena / Redes sociales

¿Cómo fue el funeral de Gerardo Taracena y qué detalle sobre el ataúd conmovió al público?

Durante la emisión de Cuéntamelo Ya! también se compartieron detalles de la despedida del actor. Alix Aspe habló sobre el ambiente del funeral y el gesto que más llamó la atención.

“Maravilloso actor y hace unas horas, se dio a conocer esta información sobre la despedida del querido actor, quien descansó rodeado de arreglos florales, lo que más conmovió al público fue el sombrero de vaquero negro sobre su ataúd, un emotivo guiño que recordó su icónica interpretación de ‘Pablo Acosta’”, explicó.

Conductores de Cuéntamelo Ya! se quiebran en vivo.

Ese sombrero de vaquero negro colocado sobre el ataúd se convirtió en un símbolo de homenaje a uno de sus papeles más recordados. Las imágenes de la despedida reflejaron cariño, respeto y un adiós lleno de significado para familiares, amigos y colegas.

Carmen Muñoz, con la voz entrecortada, cerró el momento diciendo: “Que descanse en paz, siempre lo vamos a recordar como un gran actor”.

¿De qué murió Gerardo Taracena y qué se sabe de sus últimos momentos de vida?

Enrique Cueva, amigo cercano del actor, compartió detalles sobre las horas previas a su fallecimiento y la información médica que recibió la familia.

“Gerardo ha sido un hermano para mí porque hay hermanos que la vida nos da de madre y padre, pero hay hermanos que nos vamos hermanando conforme pasan los días, las semanas, los meses y los años. Me tocó estar un día antes que todo pasara con él y el día de ayer que falleció, tuve el favor de que la mamá de su hija y su hija me llamaron para estar con ellas, apoyando en lo que pude y es lamentable lo que pasó, nadie lo esperábamos”.

Sobre la causa de muerte, señaló: “El médico legista lo que dijo es que fue un infarto al miocardio y pues nadie esperábamos eso. Lo único que él tenía era hipertensión, pero eso estaba controlado con medicamentos, pero pues uno no sabe, eso solo Dios sabe”.

También detalló el momento del deceso: “Si no mal recuerdo, la hora que puso (el médico legista) fue las 3:20 de la tarde, estaba en casa de su hija y de la mamá de su hija”.

Gerardo Taracena era un actor con trayectoria en cine, teatro y televisión. / Foto: Redes sociales

¿Quién fue Gerardo Taracena y por qué su muerte impactó tanto en televisión y cine?

Gerardo Taracena nació en la Ciudad de México en 1970 y desarrolló una carrera sólida en teatro, cine y televisión. Se formó en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM y participó en más de 30 obras escénicas, además de festivales en América Latina.

En cine logró proyección internacional con películas como Apocalypto, Man on Fire, The Mexican y Sin Nombre, además de su participación en la serie Narcos: México. Su presencia escénica y fuerza interpretativa lo convirtieron en un actor respetado dentro y fuera del país.

Por eso, su muerte no solo detuvo un programa en vivo, también generó una ola de reacciones, homenajes y recuerdos que hoy mantienen vivo su legado en la pantalla.