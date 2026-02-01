Muere Gerardo Taracena a los 55 años: Revelan la enfermedad que le habría quitado la vida al actor mexicano

El mundo del espectáculo se ha visto sacudido por otra gran pérdida. Y es que el pasado sábado 31 de enero se confirmó la muerte de Gerardo Taracena, actor y bailarín mexicano principalmente reconocido por sus apariciones en grandes cintas como ‘Apocalypto’ y ‘El infierno’, a los 55 años.

En un inicio, no se dieron detalles sobre la causa de su muerte. No obstante, con el pasar de las horas, ha surgido nueva información que daría mayor claridad acerca de los motivos de su fallecimiento. Esto es todo lo que se sabe.

¿Cómo se anunció la muerte del actor Gerardo Taracena?

Durante la noche de ayer, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) emitió un comunicado confirmando la muerte de Gerardo Taracena. En su escrito, la institución lamentó el hecho y le mandó sus condolencias a la familia.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena @eltaracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística. QEPD”, se lee.

Amigos y colegas del medio artístico como Rey Grupero y Verónica Jaspeado se dijeron sumamente sorprendidos por la noticia. Tanto en la publicación como en sus propias redes sociales expresaron su tristeza ante el hecho y les desearon lo mejor a sus parientes en su duelo.

Uno de los primeros en pronunciarse fue precisamente el crítico de ‘La granja VIP’. A través de Instagram, recordó a Taracena como un gran amigo que siempre lo apoyó en sus proyectos profesionales.

“Mi canal @eltaracena gracias por tu humanidad tu humildad, guerrero y ayudador carismático , gracias por confiar en mi proyecto cuando nadie confió. En el corazón, hasta siempre”, manifestó.

Esta es la enfermedad contra la que habría estado luchando Gerardo Taracena

La noticia de la muerte de Gerardo Taracena sorprendió a todos en muchos sentidos, principalmente porque no mostraba tener algún tipo de enfermedad crónica. Incluso, hace algunos meses, estuvo participando en la serie de Amazon Prime ‘Come Tierra’.

De acuerdo con lo que se ha comenzado a especular en internet, el actor habría padecido cáncer de garganta. Los rumores indican que ya llevaba un tiempo luchando contra esta afección, pero que, fiel a su estilo, decidió mantener todo en secreto.

Cabe destacar que la familia sigue sin pronunciarse, por lo que no solamente esto queda en calidad de un simple rumor, sino que también se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios.

¿Qué dijo Gerardo Taracena antes de morir?

Como se sabe, Gerardo Taracena fue un actor muy hermético, es decir, no le gustaba hablar de su vida privada. Tanto en redes sociales como en encuentros con los medios, siempre se limitó a hablar de su carrera artística.

De hecho, no era muy activo en internet. Una de sus últimas publicaciones en Instagram data de octubre de 2024. En ese momento, el actor presumió el altar del Día de Muertos que le realizó a su gran amigo, el director Erik Zavala.

“Murió mi hermano Erik, súbita e inesperadamente. Y yo tan lejos… Era el otro hemisferio, el hemisferio Zavala a donde me refugiaba y me escondía. Con quién podía hacer travesuras igualmente inesperadas e inhóspitas… y yo tan lejos… Tómale una foto a Dios y me la mandas y le preguntas: ¿Por qué se está llevando a mis amigos? Y yo tan lejos”, escribió.

Sus palabras tomaron relevancia tras su muerte, pues el famoso dejó ver su deseo de ver a sus amigos fallecidos en algún punto de la vida.

