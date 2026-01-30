Muere comediante en trágico accidente en motocicleta; su familia pide apoyo para el funeral

Tras la muerte de Pedro Torres, el mundo del entretenimiento volvió a vestirse de luto tras confirmarse la muerte de un comediante venezolano que perdió la vida en un trágico accidente de tránsito. La noticia se dio a conocer a través de redes sociales, donde un familiar cercano informó lo ocurrido y compartió un mensaje de despedida que rápidamente generó reacciones entre seguidores, colegas y la comunidad latina en Estados Unidos.

Te puede interesara: ¿De qué murió Catherine O’Hara, actriz de Mi pobre ángelito y Beetlejuice? Así anunciaron su fallecimiento

Muere / Redes sociales

¿Quién era Ricky D, el comediante que murió en un accidente en motocicleta?

Ricky D, cuyo nombre real era Ricardo Díaz, fue un comediante venezolano que logró consolidar una carrera dentro del stand-up comedy en Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Miami, Florida. Su trabajo se caracterizó por presentaciones en vivo dirigidas a la comunidad latina, así como por la difusión de contenido humorístico a través de redes sociales.

Durante los últimos años, Ricky D se mantuvo activo en escenarios locales y eventos de comedia, lo que le permitió ganar notoriedad dentro del circuito independiente. Sus presentaciones solían abordar temas cotidianos y experiencias personales, conectando con el público latino que reside en Estados Unidos.

De acuerdo con información compartida en redes sociales, su última presentación en vivo ocurrió el pasado viernes 23 de enero de 2026. Días después, el miércoles 28 de enero, se confirmó su fallecimiento, lo que tomó por sorpresa a seguidores y compañeros del medio artístico.

La noticia comenzó a circular luego de que su hermana publicara un mensaje en el que informó sobre la muerte del comediante, mensaje que rápidamente fue replicado por distintos usuarios y páginas de espectáculos.

Te puede interesar: Pedro Torres y sus grandes amores: ex esposas, hijos y romances que definieron su vida

Ricky D / Redes sociales

¿Cómo ocurrió el accidente en el que murió el comediante Ricky D?

Según la información difundida por su familia, Ricky D perdió la vida a causa de un accidente en motocicleta ocurrido en la ciudad de Miami, Florida, en Estados Unidos. Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles oficiales sobre las circunstancias específicas del accidente ni sobre si hubo otros vehículos involucrados.

El comunicado compartido por su hermana se limitó a confirmar que el fallecimiento fue consecuencia directa del percance vial, sin profundizar en aspectos técnicos o legales relacionados con el hecho. Tampoco se han emitido reportes adicionales por parte de autoridades locales que amplíen la información.

En su mensaje, Katy Díaz expresó el impacto que la pérdida ha tenido en su familia y destacó la importancia que Ricky tenía dentro de su núcleo familiar. La publicación fue acompañada por mensajes de condolencias de seguidores, amigos y personas que conocieron el trabajo del comediante.

La muerte de Ricky D se suma a otros casos recientes de figuras del entretenimiento que han perdido la vida en accidentes de tránsito, situación que ha generado múltiples reacciones en redes sociales.

Te puede interesar: Pedro Torres, tras confirmarse su muerte, reviven su último mensaje en redes: “Con el corazón en la mano”

Ricky D / Captura de pantalla

¿Por qué la familia de Ricky D pide apoyo para pagar los gastos funerarios?

En la parte final del mensaje que compartió en redes sociales, Katy Díaz informó que la familia se encuentra realizando una recaudación de fondos para cubrir los gastos funerarios derivados del fallecimiento del comediante. La solicitud fue hecha de manera pública, agradeciendo de antemano cualquier muestra de apoyo.

“En este momento tan difícil, estamos recaudando fondos para cubrir los gastos derivados de su fallecimiento. Cualquier aporte, por pequeño que sea, será de gran ayuda y profundamente agradecido” Katy Díaz

De acuerdo con lo expresado por la familiar, la repentina muerte de Ricky D dejó a la familia enfrentando gastos imprevistos relacionados con los servicios funerarios, por lo que decidieron solicitar ayuda económica a quienes desearan colaborar.

La recaudación fue difundida principalmente a través de redes sociales, donde seguidores del comediante compartieron el enlace y enviaron mensajes de apoyo a la familia. Hasta el momento, no se ha informado públicamente el monto recaudado ni si ya se alcanzó la meta establecida.

Te puede interesar: ¿Quién fue Pedro Torres, exesposo de Lucía Méndez, que padecía la misma enfermedad que Yolanda Andrade?