Pedro Torres y sus grandes amores: ex esposas, hijos y romances que definieron su vida

La vida sentimental de Pedro Torres, productor de Televisa, creador de formatos como Big brother y Mujeres asesinas, hoy se convierte en tema de conversación tras su fallecimiento luego de enfrentar una enfermedad neurodegenerativa, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Su historia amorosa estuvo llena de relaciones intensas, matrimonios, hijos y separaciones que, como sus producciones, no estuvieron exentas de drama, pasión y giros inesperados.

¿Quién fue el primer gran amor de Pedro Torres en su juventud?

Mucho antes de los reflectores de Televisa, de las telenovelas y de los realities, Pedro Torres vivió un amor que lo marcó para siempre. A los 20 años, mientras estudiaba un posgrado en colorimetría en París, conoció a Denise Budaj.

En entrevista, él la describió como una mujer “fantástica” y “divina”, alguien que lo “marcó por el resto de su vida”. Sin embargo, el romance no sobrevivió a los planes de vida distintos. Pedro decidió regresar a México para enfocarse en su carrera y esa decisión selló el destino de la relación.

Aunque fue una historia juvenil, ese amor se quedó como un recuerdo imborrable en la biografía sentimental del productor.

¿Quién es la madre de Polonia, hija de Pedro Torres, y cómo fue su primer divorcio?

A inicios de los años 80, alrededor de 1981 o 1982, Pedro Torres se casó con Carolina, quien se convirtió en la madre de su hija Polonia. Ese matrimonio terminó en lo que él mismo llamó su primer “divorcio oficial”, un proceso que definió como “rudo”.

La ruptura lo golpeó emocionalmente, pero también detonó su lado creativo. En medio de la tristeza, conectó con la letra de “Solo” de Emmanuel y eso lo impulsó a producir uno de los videoclips más recordados de aquella época. El dolor se transformó en arte.

Con el paso del tiempo, la relación evolucionó. Lejos de enemistades eternas, él aseguró que hoy son “íntimos amigos”, reflejando su idea de que la familia puede mantenerse unida incluso después del divorcio.

¿Qué pasó realmente entre Lucía Méndez y Pedro Torres?

Uno de los romances más mediáticos de Pedro Torres fue con Lucía Méndez, figura icónica de las telenovelas. Se conocieron en Hollywood mientras grababan un comercial, en plena etapa de éxito de la actriz.

El primer encuentro no fue precisamente de cuento de hadas: ella lo dejó plantado y él llegó a decir que en ese momento no pudo haberla “odiado más”. Pero la historia dio un giro total.

Se casaron alrededor de 1988 y estuvieron juntos seis años. Él describió esa relación como maravillosa, llena de complicidad profesional, viajes y proyectos compartidos. De esa unión nació su hijo Pedro Antonio.

La separación, según relató, se debió a la intervención de terceros que habrían sembrado celos e ideas negativas alrededor de la actriz. Un clásico del espectáculo: el amor no siempre se rompe solo por dos.

Lucía Méndez, Pedro Torres y su hijo / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Quién es Alexica y cómo influyó en la vida personal de Pedro Torres?

A mediados de los 90 apareció otra figura clave: Alexica, estilista y modelo, con quien tuvo una relación de 12 años y a su hija Emilia. Pero su papel fue mucho más allá de lo sentimental.

En un momento crítico, ella le lanzó un ultimátum que cambió su vida: “O tú o yo o la drogas”. Esa frase marcó un antes y un después. Pedro ingresó a Oceánica en septiembre de 1995 y, desde entonces, se mantuvo sobrio.

Alexica no solo fue pareja, también fue un soporte fundamental en su proceso personal, demostrando que algunas relaciones llegan para salvar, no solo para acompañar.

Muere Pedro Torres a los 72 años / IG

¿Quién fue la última pareja de Pedro Torres y cómo era su relación?

En años recientes, la empresaria nicaragüense Saddy Abaunza ocupó el lugar de su pareja actual. Su relación se mostraba con frecuencia en redes sociales, donde compartían viajes y momentos juntos.

En 2019, Pedro Torres le entregó un anillo de compromiso durante una cena especial en Acapulco, rodeados de amigos cercanos. Era una etapa de estabilidad emocional en medio de una vida profesional siempre intensa.

¿Cuántos hijos tuvo Pedro Torres y quiénes son?

Pedro Torres tuvo tres hijos, cada uno de relaciones distintas, tal como lo confirma el recuento familiar difundido tras su fallecimiento.