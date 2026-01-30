Galilea Montijo se quiebra al anunciar la muerte de Pedro Torres en Hoy ¿se enteró en vivo? “Descanse en paz”

Esta mañana se dio a conocer la muerte del productor Pedro Torres, quien durante varios meses luchó contra la esclerosis lateral amiotrófica. El productor recibió el tributo de numerosas personas del ámbito que tuvieron la oportunidad de conocerle o colaborar con él.

Los presentadores de Hoy detuvieron el programa en directo y anunciaron, con gran tristeza, el fallecimiento de un querido miembro de Televisa. Con la voz entrecortada y casi llorando, Galilea Montijo informó sobre el fallecimiento del productor.

Muere Pedro Torres a los 72 años / IG

¿Cómo anunciaron la muerte de Pedro Torres?

La muerte de Pedro Torres fue confirmada oficialmente mediante un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, donde su familia informó que el reconocido productor falleció este viernes 30 de enero, rodeado del amor de sus seres más cercanos.

En el mensaje, la familia Torres Castilla señaló que el productor estuvo acompañado por sus hijos, su madre, nietos, hermanos y demás familiares durante sus últimos momentos.

“Con profundo pesar, la familia Torres Castilla comparte la noticia del fallecimiento de nuestro querido Pedro Torres Castilla, quien partió el día de hoy en paz, tranquilo y lleno de fe”, se lee en el comunicado difundido en redes sociales.

En el mismo texto, los familiares agradecieron públicamente las muestras de cariño, apoyo y solidaridad que han recibido desde que se dio a conocer el delicado estado de salud del productor.

Asimismo, pidieron respeto y comprensión tanto a los medios de comunicación como al público en general para atravesar este proceso de duelo en privacidad.

La familia también informó que los servicios funerarios se llevarán a cabo de manera privada y que más adelante se darán a conocer los detalles de las misas para quienes deseen acompañarlos y rendir homenaje a la memoria de Pedro Torres.

¿De qué murió el productor Pedro Torres?

De acuerdo con el comunicado compartido por su familia, Pedro Torres murió este 30 de enero rodeado de sus seres queridos, pero no se compartió la causa de muerte del productor, pero se sabe que luchaba contra la esclerosis lateral amiotrófica y que incluso meses atrás ya se había despedido de sus seres queridos.

En el mensaje, sus hijos Apolonia, Pedro Antonio y Emilia agradecieron las muestras de cariño que recibieron durante el proceso de la enfermedad que enfrentó su padre.

En el texto se señala que el productor “partió en paz, tranquilo y lleno de fe”,acompañado de sus hijos, su madre, nietos, hermanos, hermanas, sobrinos y familiares cercanos, quienes estuvieron con él hasta el último momento.

Pedro Torres anuncio muerte / IG

¿Qué dijo Galilea Montijo y los conductores de Hoy por la muerte de Pedro Torres?

Galilea Montijo, conmovida, tomó la palabra para confirmar la muerte de Pedro Torres, reconocido productor de televisión, publicidad y cine, una figura clave en la industria del entretenimiento en México.

“Vamos a dar esta noticia, porque con esa noticia nos despertamos el día de hoy, se ha dado a conocer que falleció Pedro Torres, reconocido productor de televisión, publicidad y cine”, indicó la conductora, con la voz entrecortada.

Durante el anuncio, también compartió que la familia del productor difundió un comunicado a través de redes sociales para informar oficialmente su partida y hacer una petición especial al público y a los medios.

“A través de su cuenta oficial de Instagram su familia publicó un comunicado compartiendo esta noticia, agradeciendo las muestras de cariño, pidiendo al público y medios respetar este momento de duelo, así que descanse en paz querido Pedro Torres” Galilea Montijo

Tras el anuncio, los conductores de Hoy recordaron el legado de Pedro Torres y su impacto en la televisión mexicana. Galilea Montijo se mostró especialmente conmovida al rememorar su trayectoria y los proyectos que marcaron época.

“Un productor muy querido en el medio, ahí estuvimos en el primer “Big Brother” que hizo, una cantidad de cosas que hizo”, expresó minutos antes de que todo el equipo se uniera en un emotivo aplauso en su honor.

Paul Stanley también dedicó unas palabras breves pero sentidas: “Hasta el cielo”, mientras que Raúl Araiza resaltó su talento y visión creativa. “Un genio, visionario, grandes campañas, un fuerte abrazo”,

