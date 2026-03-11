Galilea Montijo rompe el silencio: así habría respondido a las críticas por su rostro, ¿hubo arreglitos? VIDEO

La polémica alrededor de Galilea Montijo sigue dando de qué hablar. Luego de que la conductora del matutino Hoy apareciera con el rostro visiblemente distinto durante una emisión reciente, las redes sociales se llenaron de comentarios, teorías y críticas sobre lo que realmente ocurrió.

El revuelo fue tal que muchos espectadores aseguraron que la presentadora lucía “irreconocible”, lo que alimentó rumores sobre posibles procedimientos estéticos. Sin embargo, lejos de ignorar la conversación, la propia conductora decidió reaparecer en sus redes sociales para mostrar su rostro de cerca y responder, a su manera, a quienes hablaban de su imagen.

¿Por qué el rostro de Galilea Montijo en el programa Hoy generó tanta polémica?

El pasado lunes, el regreso de Galilea Montijo al programa Hoy tras varios días de descanso no pasó desapercibido. Desde los primeros minutos al aire, los espectadores notaron que su rostro lucía más inflamado de lo habitual, lo que provocó comentarios inmediatos en redes sociales.

Muchos usuarios comenzaron a especular sobre la posibilidad de que la conductora se hubiera sometido a algún procedimiento estético poco antes de volver a la televisión. Además, algunos televidentes señalaron que, durante la transmisión, las cámaras parecían evitar los primeros planos de la presentadora, lo que avivó aún más las teorías.

Incluso, especialistas en espectáculos comenzaron a opinar sobre lo sucedido. Entre ellos, la periodista Inés Moreno, quien comentó:

Inés Moreno “Galilea apareció en ‘Hoy’, súper cambiada, se fue a hacer arreglitos pero a lo mejor todavía no se deshincha, entonces no la toman como en close up, pero lo que vi es que le quedó la cara como de Irma Serrano, estoy segura que fue con un especialista y que va a quedar regia y bella como siempre”.

Galilea Montijo sorprende con rostro irreconocible en Hoy y desata críticas. / Redes sociales

¿Cómo respondió Galilea Montijo a las críticas por su apariencia?

En medio de los comentarios, la conductora Galilea Montijo decidió mostrarse nuevamente en redes sociales. A través de sus historias de Instagram, compartió varios videos en los que se puede observar su rostro de cerca, algo que contrastó con la emisión televisiva donde aparentemente se evitaron los primeros planos.

En uno de los clips, su pareja, el modelo español Isaac Moreno, la grabó mientras ella se preparaba para asistir a una reunión de trabajo. Sobre el video, él escribió un mensaje que muchos interpretaron como una forma de restar importancia al escándalo:

“Ella siempre con su buen humor”. Isaac Moreno

Posteriormente, la conductora compartió otro video grabado desde su automóvil. En él, se dirige a sus seguidores con una pregunta sencilla pero que también parecía una forma de mostrar su rostro con naturalidad.

En el clip se le escucha preguntar si luce mejor con lentes o sin ellos, mientras observa directamente a la cámara. Lo que más llamó la atención de sus seguidores fue que su rostro ya no mostraba la misma hinchazón que había generado comentarios días antes.

¿Se hizo algún procedimiento estético Galilea Montijo?

Aunque Galilea Montijo, también conductora de La casa de los famosos México, no ha confirmado públicamente haberse sometido recientemente a un procedimiento estético, la conversación en redes sigue abierta. Algunos usuarios creen que el cambio en su apariencia podría deberse a un tratamiento reciente que aún estaba en proceso de recuperación cuando apareció en televisión.

La propia Inés Moreno también sugirió esa posibilidad al explicar:

“A lo mejor son los primeros días después de una operación y se pone el pelito por delante y pide que no la tomen de cerca porque sí se ve bien diferente”. Inés Moreno

Sin embargo, también hay quienes consideran que el cambio pudo deberse a factores como la iluminación, el maquillaje o incluso el cansancio tras varios días fuera de cámaras. ¿Será?