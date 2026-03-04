¿Galilea Montijo e Isaac Moreno en crisis? Conductora hace confesión sobre sentirse “inútil” y su autoestima

En una charla con sus compañeras de “Netas Divinas” —Natalia Téllez, Daniela Magún, Consuelo Duval y Sofía Niño de Rivera— Galilea Montijo se abrió sobre recuerdos dolorosos de su vida amorosa, especialmente sobre cómo ciertas relaciones con hombres narcisistas afectaron su autoestima y la forma en que se veía a sí misma. ¿Se refirió a Isaac Moreno?

La conductora recordó que ha vivido otras relaciones en las cuales no experimentó ni la plenitud, ni el bienestar y por el contrario asegura que tuvo vínculos con hombres narcicistas en las que afirma sufrió manipulación y llegó a sentirse minimizada.

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre exparejas narcicistas?

Aunque no se refirió a su relación actual con Isaac Moreno, la también conductora del programa “Hoy” contó que, aunque por naturaleza intenta no quedarse en el pasado ni guardar rencores, algunas experiencias amorosas la marcaron más de lo que imaginaba: “Yo como los caballeros intento no tener memoria, pero me costó muchas relaciones, por supuesto… hasta con doctorado, la manera en la que te someten, como te van envolviendo psicológicamente hasta verte chiquita para que tú necesites a esta persona. Es terrible”.

Galilea Montijo habló sin filtros de los patrones que vivió:“Me ha tocado tener parejas de esas de ‘yo todo lo hago’, te llevan a que necesites tanto de ellos que te sientas inútil… porque yo no puedo porque todo lo hace él; y hay esta parte de otro hombre narcisista que te hace sentir inútil psicológica y físicamente”.

La presentadora reconoció que, aunque ella permitió que estas situaciones ocurrieran, terminó pagando un precio emocional alto.

“La verdad sí tuve que pasar por muchas relaciones de ese tipo, en las cuales yo lo permití… no hablemos de culpables, pero sí permití, viví inseguridades, apegos, falta de amor que buscaba en mis relaciones”, compartió.

¿Qué exparejas de Galilea Montijo la hicieron sentir inútil?

Aunque a la conductora Galilea Montijo se le han conocido relaciones públicas —como su matrimonio con Fernando Reina Iglesias, su romance con Cuauhtémoc Blanco y su relación con el doctor Jorge Krasovsky—, se desconoce con quién habría vivido estas situaciones.

La conductora dejó claro que, al igual que muchos hombres, ella intenta no tener memoria y no reveló ni señaló ningún nombre en particular.

Galilea Montijo agradece encontrar el amor verdadero en Isaac Moreno

Galilea Montijo no se quedó en el dolor del pasado: también habló de lo que ahora valora en una relación. Para ella, el verdadero amor maduro se caracteriza por respeto, tranquilidad y compañía sin miedo ni vigilancia constante.

“Qué bonito es tener un amor maduro que no sabes si te va a durar toda la vida… pero solo por hoy me da paz, felicidad, tranquilidad, me da risas, silencio y esta parte de convivir sin tener que estar cuidándome de que no me vea o no se vaya a enojar… Hoy en día eso me da paz y lo que me da paz lo aprecio mucho”, concluyó.

