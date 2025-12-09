Galilea Montijo cuenta la vez que su hijo se peleó por defenderla: “De los dolores más grandes”

Galilea Montijo, quien se ha consagrado como una de las conductoras y actrices más queridas de México, abrió su corazón y habló sobre la vez que su hijo se peleó con una persona por defenderla; situación que considera como uno de “los dolores más grandes” que ha experimentado.

¿Cómo fue la pelea que el hijo de Galilea Montijo tuvo con una persona por defenderla?

Durante una reciente emisión del programa ‘Netas divinas’, Galilea Montijo y el resto de las conductoras debatieron acerca de los realities y la forma en que afectan las redes sociales. Todas las presentes concordaron en que los usuarios suelen apasionarse con este tipo de programas y hasta publican cosas “sin contexto” con tal de beneficiar o perjudicar a alguien.

En algún punto, Montijo señaló que eso también suele suceder en programas de televisión. Incluso recordó que, en su momento, alguien sacó un fragmento de una emisión de ‘Netas divinas’ para, aparentemente, provocar polémica.

Si bien no dio muchos detalles sobre el contenido del clip, la también actriz señaló que esto hasta llegó a afectar a su familia, pues su hijo se llegó a pelear con una persona para defenderla. Aseguró que esa experiencia fue muy dolorosa.

“De los dolores más grandes que he tenido es algo que sacaron de contexto aquí y mi hijo se peleó con alguien por defenderme, eso es terrible. En un solo clip que lo sacan de contexto, la gente lo ve a las 10 u 11 de la mañana y nosotras estamos platicando en un contexto, lo sacan de contexto porque no saben qué fue lo que preguntamos o si era una broma” Galilea Montijo

Es por ello que la famosa pidió al público no creer en todo lo que se ve en internet, pues en ocasiones mienten o exageran las cosas.

“Las historias que hay en las redes sociales, que forman parte de un reality, antes no existían. Hay unas historias de conspiración en las redes sociales que dices ‘no puedo creerlo’”, expresó.

¿Cómo reaccionaron las presentadoras de ‘Netas divinas’ ante la anécdota de Galilea Montijo?

Tras escuchar la anécdota de Galilea Montijo, sus compañeras se solidarizaron con ella y reafirmaron que la gente puede apasionarse mucho con cosas que a veces no son reales o simplemente son exageradas.

Michelle Rodríguez indicó que las “mentiras” en redes sociales pueden generar una violencia que no solo afecta al involucrado, sino también a sus familiares, tal y como le pasó a la propia Galilea.

“La conversación se vuelve tan violenta porque no es nada más ‘no estoy de acuerdo con lo que dijo Gali’ a ‘es una no sé qué, ahorita le voy a escribir a su hijo’, es de ‘párenle tantito’ porque sólo estoy en desacuerdo en algo que dijeron”, indicó.

Por su parte, Sofía Niño de Rivera pidió respeto al público, recomendando siempre tener prudencia con lo que se comparte en internet: “Ahora, la narrativa la tiene todo el mundo y es difícil controlar”, manifestó.

¿Cuántos hijos tiene Galilea Montijo?

Galilea Montijo tiene un solo hijo, producto del matrimonio con su exesposo Fernando Reina, que nació en 2012. En su momento, la conductora también dijo que veía como “hijos” a los vástagos de su ex.

Hace algunos meses, la actriz expresó su deseo de volver a ser mamá con su ahora novio, Isaac Moreno. En aquel entonces, admitió que el proceso era desgastante emocionalmente. Sin embargo, dejó claro que no se rendirá hasta lograrlo.

“Yo siempre he dicho que me encantaría volver a ser mamá. Hemos buscado la manera, laboratorios. Hay uno que encontramos, pero está en Barcelona y sería muy difícil para nosotros darle el seguimiento en cuanto a dinero, en cuanto a tiempo. A ti como mujer te va muy mal en muchos sentidos, pero, pues nada, vamos a ver”, indicó.

