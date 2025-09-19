¿Leonardo DiCaprio le hizo el feo a Galilea Montijo en la CDMX? Ella revela lo que pasó y causa polémica

La visita de Leonardo DiCaprio a la Ciudad de México ha dado mucho de qué hablar, no solo por la promoción de su nueva película ‘Una batalla tras otra’, sino también por un episodio inesperado que involucró a la conductora Galilea Montijo. Esto fue lo que pasó.

Te puede interesar: ¿Galilea Montijo se sometió a un cambio radical para brillar en La casa de los famosos México 2025? Aseguran

Galilea Montijo y Natalia Téllez odiaban la navidad / IG: @natalia_tellez / @galileamontijo

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre Leonardo DiCaprio?

Durante la transmisión de Hoy, Galilea Montijo contó que DiCaprio estaba muy cerca de ella, pero al intentar tomarse la foto recibió como respuesta un gesto de que estaba ocupado en una llamada.

“Ayer estuvo Leonardo DiCaprio... ¿Qué creen que me aplicó Leonardo? Que estuvo de aquí a ahí, me aplicó la de (estoy en una llamada). Es Leo, puede hacer lo que quiera, me partió el corazón” Galilea Montijo

Este momento se dio mientras el actor de Hollywood promocionaba Una batalla tras otra junto a Benicio del Toro y Chase Infiniti, evento en el que también convivieron con medios nacionales e internacionales. La anécdota se volvió rápidamente tendencia, pues los televidentes reaccionaron al contraste entre lo que vivió Montijo con DiCaprio y lo que experimentó con Del Toro.

Te pude interesar: ¿Cuánto cuesta el cinturón de metal que Galilea Montijo usó en La casa de los Famosos México?

¿Cómo fue el encuentro de Galilea Montijo con Benicio del Toro?

La conductora no se quedó con las manos vacías. Aunque DiCaprio no accedió a la foto con ella, Galilea sí pudo tomarse una fotografía con Benicio del Toro, a quien describió como atento, educado y caballeroso.

“Qué caballero, presentó su mezcal que se llama Perro Verde. Fue en un lugar precioso y al hombre le estaban pidiendo una foto una pareja y les dice: ‘Me permite, después de la señora con mucho gusto’. Y fue como qué onda” Galilea Montijo

La actitud del actor puertorriqueño marcó diferencia en la experiencia de la presentadora, quien no dudó en contar ambas anécdotas en el matutino, generando reacciones en redes sociales y entre los fans de las celebridades.

Te puede interesar: Ricardo Peralta para en seco a Galilea Montijo por usar el mismo cinturón de Iván Ávalos

Galilea Montijo y Benicio del Toro / Redes sociales

¿Cuándo se estrena Una batalla tras otra en México?

La nueva cinta de Paul Thomas Anderson, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro y Chase Infiniti, llegará a los cines mexicanos el próximo 25 de septiembre de 2025. Durante la alfombra roja en la CDMX, DiCaprio aseguró que esta producción es una de las más grandes y divertidas en las que ha participado.

“Esta película es una de sus películas más grandes, llenas de acción, divertidas, sinceras que creo que he hecho y es un honor ser parte de ella”, declaró el actor frente a la prensa.

La cinta combina comedia con acción y ha sido uno de los estrenos más esperados del año, pues representa un proyecto ambicioso tanto por su elenco como por la dirección de Anderson.

Te puede interesar: Galilea Montijo ‘humilla’ a Ricardo Peralta ¿por criticar su look en La casa de los famosos México?