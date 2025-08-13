Pánico en premier de Mirreyes vs. Godínez por desplome de elevador, ¡Hay heridos! ¿Famosos lesionados?

La noche del pasado martes 12 de agosto, prometía convertirse en una celebración para el elenco y los fanáticos de la cuarta entrega de la popular franquicia Mirreyes vs Godínez. La alfombra roja en la plaza Mítikah, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, transcurrió entre flashes, selfies y una escenografía que imitaba el ambiente vibrante de Las Vegas, ciudad donde se desarrolla la trama de la nueva película.

Sin embargo, a una hora después de concluida la pasarela de estrellas, el ambiente festivo se transformó en tensión debido a un accidente dentro del complejo.

El desplome del elevador en Plaza Mitikah sucedió mientras se realizaba la premiere de Mirreyes vs Godínez.



Así clausuraron el escenario:

¿Qué ocurrió en la premier de “Mirreyes vs Godínez” en Mítikah?

De acuerdo con los primeros reportes, tras celebrarse la premiere de ‘Mirreyes vs Godínez’ un elevador sufrió una caída parcial en el interior de la plaza, provocando que dos personas resultaran lesionadas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que las víctimas presentaron posibles luxaciones en la cabeza y el fémur izquierdo, además de diversas contusiones. El incidente obligó a suspender de inmediato la función de gala y a evacuar a los presentes.

Testigos señalan que el accidente se registró minutos después de las 20:00 horas, cuando la alfombra roja de la película ya había concluido y los invitados se encontraban disfrutando de la proyección en diversas salas de cine. Según la información preliminar, el elevador sufrió tres paradas bruscas antes de desplomarse, lo que habría intensificado las lesiones de los ocupantes.

¿Famosos resultaron lesionados por el accidente en la plaza Mítikah durante la premier de “Mirreyes vs Godínez”?

Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez emitió una ficha informativa en la que confirmaba que ambas personas heridas fueron trasladadas de emergencia a un hospital cercano para recibir atención médica. Aunque su estado se reportó como estable, las autoridades decidieron desalojar todo el complejo para realizar una inspección exhaustiva y garantizar la seguridad de los visitantes.

“Dos personas resultaron lesionadas por el desplome de un elevador. Las víctimas son un hombre de 47 años y una mujer de 60, quienes presentaron posibles luxaciones en la cabeza y en el fémur izquierdo, así como diversas contusiones... Ambos pacientes están siendo atendidos”, indicaron las autoridades correspondientes.

Luego salió a la luz un video del momento, el cual compartió Arturo Marín, hijo de una de las víctimas, donde se puede ver que había tres personas en el elevador cuando este comenzó a fallar y posteriormente cayó.

Al momento, no hay reportes de que algún actor de la película antes mencionada haya salido lesionado de esta terrible situación.

Estoy en la sala de urgencias con mi mamá, está bien pero tiene mucho dolor en diversas partes del cuerpo. Relataré su experiencia:

¿Qué dijo Chema Rivera, influencer presente en la premier de “Mirreyes vs Godínez”, sobre el elevador que se desplomó en Mítikah?

Entre los asistentes que vivieron el desplome del elevador en la plaza Mítikah se encontraba el influencer Chema Rivera, quien acudió a la alfombra roja de la premier de “Mirreyes vs Godínez: Las Vegas” y posteriormente a la función especial del cine.

A través de sus redes sociales, el creador de contenido compartió su testimonio sobre el accidente ocurrido en el centro comercial, revelando que el incidente sucedió mientras se proyectaba la película y que el elevador afectado pertenecía al área del cine. Su relato se volvió viral, ya que fue uno de los primeros en confirmar que el evento fue suspendido por Protección Civil tras el reporte de dos personas heridas.

“Oigan, pues voy saliendo de la alfombra roja que luego fui a ver Mirreyes vs Godínez en preestreno, la estábamos viendo, ya nos desalojaron a todos” Chema Rivera

Rivera explicó que la información que circuló entre los asistentes apuntaba a que el elevador accidentado pertenecía al área del cine. “Al parecer se cayó el elevador del cine, hay personas muy graves, no puedo decir los nombres, esperemos que estén lo mejor posible y que no haya fallecidos, abrazo”, agregó.

Su testimonio coincide con las versiones que apuntan a que el incidente ocurrió mientras parte del público y el elenco, entre ellos Regina Blandón, Michelle Rodríguez, Diana Bovio y Daniel Tovar, aún se encontraban en las salas. Todos fueron desalojados como medida preventiva.

¿Qué hizo Protección Civil tras el desplome del elevador en la premier de “Mirreyes vs Godínez”?

Minutos después del accidente en el elevador de la plaza Mítikah, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Protección Civil de la CDMX acordonaron el área y comenzaron con el desalojo de los asistentes, incluyendo al elenco de Mirreyes vs Godínez: Las Vegas. Como medida preventiva, el centro comercial fue cerrado al público y se suspendieron todas las funciones de cine programadas para esa noche.

La inspección incluyó una revisión técnica de todos los elevadores del complejo comercial, con el objetivo de detectar posibles fallas estructurales y evitar otro incidente similar. Aunque el dictamen oficial aún no se ha publicado, las autoridades adelantaron que se buscará deslindar responsabilidades y garantizar que las instalaciones cumplan con las normas de seguridad vigentes.

Por ahora, la premier de “Mirreyes vs Godínez: Las Vegas” tendrá que ser reprogramada. Entre tanto, los famosos no se han pronunciado al incidente que ocurrió en el lanzamiento de la película.

¿Dónde ver “Mirreyes vs Godínez: Las Vegas”?

La película Mirreyes vs Godínez: Las Vegas es la cuarta entrega de la exitosa franquicia mexicana que retrata, con humor y sátira social, el choque entre dos mundos: los mirreyes (jóvenes privilegiados y ostentosos) y los godínez (trabajadores de oficina con rutinas más tradicionales).

En esta nueva aventura, los protagonistas Genaro (Daniel Tovar) y Mich (Regina Blandón) viajan a Las Vegas junto a sus amigos para cerrar un contrato que podría salvar su zapatería. Lo que comienza como un viaje de negocios se convierte en una montaña rusa de fiestas, apuestas y situaciones absurdas que ponen a prueba su amistad, amor y sentido común, según revela la sinopsis de la película.

La cinta está dirigida por Chava Cartas, quien también estuvo al frente de las entregas anteriores y cuenta con un guion escrito por María Hinojos, María Remírez, Angélica Gudiño y Juan Carlos Garzón.

El elenco principal incluye a:



Regina Blandón,

Daniel Tovar,

Diana Bovio,

Michelle Rodríguez y

Christian Vázquez, entre otros.



Mirreyes vs Godínez: Las Vegas se estrena el próximo 14 de agosto de 2025 en salas de cine de México, donde ya puedes consultar horarios y comprar boletos.