Querido cantante es arrollado por joven en presunto estado de ebriedad: está grave y podría perder un brazo

En las últimas horas, la preocupación por el estado de salud del querido cantante y conductor de televisión ha ido en aumento, luego de que se confirmara que fue víctima de un brutal accidente de tránsito. El artista, conocido tanto por su carrera musical como por su presencia en medios, fue atropellado mientras conducía su motocicleta. Según los primeros reportes, el impacto fue tan severo que fue trasladado de inmediato a un hospital, donde permanece internado en terapia intensiva con múltiples lesiones.

¿Qué le pasó al cantante Jaime Anglada hoy 8 de agosto de 2025?

La madrugada del viernes 8 de agosto se reportó un accidente vehicular en Mallorca, España, donde el protagonista fue nada menos que Jaime Anglada, reconocido artista y conductor de televisión. Según los reportes, Anglada viajaba en su motocicleta cuando un automóvil lo arrolló sin frenar. El impacto fue brutal y obligó a su traslado urgente a un centro médico.

Testigos y autoridades han confirmado que el automóvil se desplazaba a gran velocidad, y tras atropellar al cantante, el conductor intentó darse a la fuga.

Jaime Anglada fue ingresado a cuidados intensivos con diagnóstico reservado. Las primeras horas posteriores al accidente fueron clave para estabilizarlo, aunque su condición sigue siendo crítica. La noticia rápidamente se viralizó, generando reacciones de apoyo en redes sociales, donde fans y colegas del medio artístico han pedido por su pronta recuperación.

¿Qué pasó con el responsable del accidente automovilístico del cantante Jaime Anglada?

El querido conductor y cantante Jaime Anglada sufrió un grave accidente automovilístico que lo dejó en terapia intensiva. El impacto ocurrió cuando un joven de 20 años, presuntamente bajo los efectos del alcohol, chocó contra la motocicleta del artista. Un testigo logró captar fotos y video de las placas del vehículo, lo que permitió la rápida detención del responsable.

De acuerdo con medios españoles y el reporte de Europa Press, el joven conducía en evidente estado de ebriedad y a exceso de velocidad. Las autoridades ya iniciaron una investigación formal y se le imputan cargos por imprudencia con resultado de lesiones y abandono de persona afectada. Hasta el momento, su identidad no ha sido revelada, pero enfrenta una situación legal complicada.

La familia de Jaime Anglada no ha emitido declaraciones públicas, aunque fuentes cercanas aseguran que están devastados por lo ocurrido. Por ahora, su atención está completamente enfocada en la recuperación del artista, quien permanece hospitalizado bajo observación médica.

¿Cómo está el cantante Jaime Anglada tras el accidente automovilístico?

El estado de salud de Jaime Anglada, según los reportes más recientes, es grave pero estable dentro de lo crítico. El artista permanece hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en Mallorca, donde fue internado tras el fuerte impacto. Médicos han señalado que las lesiones que presenta son severas y múltiples, lo que ha complicado su pronóstico.

Medios como Europa Press aseguran que el cantante podría haber sufrido la extirpación de un brazo como consecuencia del accidente. Además, presentó fracturas en la cadera, mandíbula y varias costillas. Lo más alarmante es que habría sido diagnosticado con un traumatismo craneoencefálico grave, lo que requiere monitoreo constante y podría dejar secuelas a largo plazo.

¿Quién es Jaime Anglada, el conductor y cantante atropellado?

Jaime Anglada, nacido en Palma de Mallorca en 1972, es un cantautor, actor y presentador de televisión español con más de tres décadas de trayectoria. Desde muy joven mostró interés por la música, comenzando con el saxofón y luego con la guitarra, instrumento con el que compuso su primera canción a los 13 años. Influenciado por íconos como Bob Dylan, Bruce Springsteen y Elvis Presley, desarrolló un estilo propio que mezcla el rock con la canción de autor.

Su carrera profesional despegó en 1996 con el álbum Dentro de la noche, producido por Roger Eno y editado por Virgin. Este disco lo llevó a presentarse en festivales internacionales como WOMAD en Lisboa, París y Londres. A lo largo de los años, ha lanzado varios discos como Empezar de nuevo (1998), Nunca tendremos Graceland (2003), Otra canción de carretera (2005) y Stereo (2010), consolidándose como una figura clave en la música española independiente.

Uno de sus proyectos más conocidos es el dúo Anglada Cerezuela, junto a la actriz Carolina Cerezuela. Juntos han lanzado dos álbumes: Manzana de caramelo (2016) y Detrás del corazón (2019), grabados en Nashville, cuna del country. Su colaboración, nacida de una conexión espontánea en un vuelo, ha sido bien recibida por el público y ha dado lugar a más de 120 conciertos en España.

Además de su carrera musical, Anglada ha participado en televisión y mantiene una estrecha relación con el rey Felipe VI, quien ha asistido a varios de sus conciertos.