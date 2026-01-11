Pedro Pascal abandona el set tras fuerte lesión en rodaje de Avengers ¿peligra su salud?

Lo que prometía ser una grabación normal de Avengers: Doomsday terminó generando alarma en el set de Marvel. Pedro Pascal, quien da vida al nuevo Sr. Fantástico, sufrió una lesión inesperada durante una escena y tuvo que abandonar el rodaje antes de tiempo. Aunque el estudio intentó manejar el tema con discreción, fue uno de sus propios compañeros quien soltó la bomba y confesó todo. ¿Corre peligro?

¿Qué le pasó a Pedro Pascal en el set de Avengers: Doomsday?

La bomba explotó durante una entrevista de Alan Cumming en el programa de Jimmy Kimmel, cuando el actor habló de su primera escena junto a Pedro Pascal. Sin filtros, Cumming confesó que, de alguna manera, él estuvo involucrado en la lesión del actor chileno.

“Pero lo que fue gracioso fue… mi primera escena con Pedro. Él se lastimó el cuello y tuvo que irse a casa. Así que, de verdad, yo ‘rompí’ a Pedro”. Alan Cumming

El comentario dejó en shock al conductor, quien reaccionó incrédulo ante la idea de que el Sr. Fantástico, famoso por estirarse y ser prácticamente indestructible, terminara lastimado.

“El Sr. Fantástico se lastimó el cuello. Pensé que estaba hecho de goma. Eso no tiene ningún sentido. ¿Tú le lastimaste el cuello? ¿Estabas peleando con él en ese momento?”. Alan Cumming

La anécdota, aunque contada en tono relajado, dejó claro que sí hubo una lesión real, lo suficientemente incómoda como para que Pedro Pascal tuviera que retirarse del set y regresar a casa ese día.

¿Fue grave la lesión de Pedro Pascal y se suspendieron las grabaciones de Marvel?

La lesión no fue grave. De acuerdo con lo revelado por el propio Alan Cumming, el incidente de Pedro Pascal no provocó retrasos importantes ni la suspensión de las grabaciones de Avengers: Doomsday.

Aunque no se dieron detalles médicos, se sabe que Pedro Pascal no requirió hospitalización ni se reportaron complicaciones posteriores. Todo indica que se trató de una lesión leve en el cuello, probablemente producto de una mala postura, un movimiento brusco o una escena físicamente exigente.

El propio Cumming intentó explicar la situación, aunque evitó dar spoilers o describir exactamente qué tipo de escena estaban grabando: “No, no estaba peleando. No, pero además, él tiene esos brazos grandes y largos y todo eso. Así que es bastante complicado”.

Ante la insistencia de Jimmy Kimmel por sacarle más detalles del rodaje, el actor se mantuvo firme y cuidadoso, dejando claro que Marvel sigue siendo extremadamente celoso con su información.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday y Pedro Pascal seguirá en Marvel tras lesión?

A pesar del accidente, Pedro Pascal continúa firme como una de las piezas clave del futuro de Marvel. Su incorporación como Reed Richards ha generado enormes expectativas, y este pequeño incidente no ha puesto en riesgo ni su participación ni el calendario del estudio.

Marvel Studios ya confirmó que Avengers: Doomsday se estrenará el 18 de diciembre de 2026, una fecha marcada en rojo para los fans del cine de superhéroes. La cinta promete reunir a los Avengers, los X-Men y los Cuatro Fantásticos, en lo que podría convertirse en uno de los eventos cinematográficos más ambiciosos de la franquicia.

Por ahora, habrá que esperar para ver en pantalla la escena exacta que terminó con Pedro Pascal adolorido del cuello, y descubrir cómo será la dinámica entre su personaje y el Nightcrawler de Alan Cumming

¿Quién es Pedro Pascal?

José Pedro Balmaceda Pascal, mejor conocido como Pedro Pascal, es un actor chileno-estadounidense nacido en Santiago en 1975. Saltó a la fama internacional al interpretar al enigmático y carismático Príncipe Oberyn Martell en Game of thrones (2014), y consolidó su estatus como figura del entretenimiento con papeles icónicos como el de Javier Peña en Narcos (2015–2017), el emblemático Mandolorian Din Djarin en la serie homónima (2019–2023) y el intenso Joel Miller en The last ofuUs (2023–2025), por el cual ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos un Premio SAG.

Con una sólida formación en arte dramático, egresó de la prestigiosa Tisch school of the arts de NYU y, tras inicios humildes en teatro y pequeños papeles, ha irrumpido en la industria con cintas taquilleras como Wonder Woman 1984, Gladiator II y The fantastic four: first steps. Su inminente incorporación al MCU como Reed Richards/Mister Fantástico en Avengers: Doomsday refuerza su status como uno de los actores más influyentes de su generación.

¿Quién es Alan Cumming?

Alan Cumming es un actor, productor y escritor escocés-estadounidense, nacido el 27 de enero de 1965 en Aberfeldy, Escocia. Formado en el Royal Conservatoire of Scotland y con una trayectoria destacada en el teatro, donde ganó el Olivier por Accidental death of an anarchist y un Tony por Cabaret, también ha brillado en cine y TV, interpretando a personajes tan diversos como Fegan Floop (Spy Kids), Boris Grishenko (GoldenEye) y el carismático Nightcrawler en X2: X‑Men United (2003).

Regresará en 2026 como Nightcrawler en Avengers: Doomsday, proyecto que ha descrito como “sanador” tras la difícil experiencia que vivió en X2. Ganador de múltiples premios —dos Emmy, un BAFTA, Olivier y Tony— es también figura central en la cultura pop contemporánea, reconocido por su versatilidad y talento tanto en blockbusters como en producciones independientes.