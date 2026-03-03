Jorge Salinas, tras revelar que fue víctima de secuestro, sufre terrible accidente; preocupa su estado de salud

Jorge Salinas sufrió un accidente que le provocó diversas lesiones, ¿qué le pasó al actor y cuál es su estado de salud? Te contamos todos los detalles.

Jorge Salinas reapareció con cabestrillo y explicó las lesiones que sufrió. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Jorge Salinas tras revelar que fue secuestrado?

Luego de compartir con la prensa que fue víctima de un secuestro, Jorge Salinas sufrió un accidente al caerse de la bicicleta, hecho que le dejó diversas lesiones. La información se dio a conocer recientemente y generó preocupación entre sus seguidores, luego de que trascendiera que el actor presentó golpes tras la caída.

De acuerdo con lo reportado, el percance ocurrió hace algunas semanas, y las lesiones fueron consecuencia directa del impacto.

Accidente de Jorge Salinas: fractura, luxación y así va su recuperación. / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Jorge Salinas tras sufrir un accidente?

Jorge Salinas reapareció con un cabestrillo y generó sorpresa entre todos sus seguidores. El actor fue abordado por las cámaras de Sale el sol, donde explicó qué ocurrió tras el accidente que sufrió mientras andaba en bicicleta.

El actor detalló las lesiones que le dejó la caída: “Una fractura de radio, en la bicicleta muchas veces los mismos ciclistas no tienen civismo, ya sabemos que es raro que el automovilista no lo tenga, el ciclista normalmente no lo tiene. Ya tiene dos semanas y cacho”.

Jorge Salinas también reveló que la lesión no fue la única consecuencia del percance. “También tengo luxación en la muñeca y es molesto, pero ahí voy, todo pasa por algo, era para que me bajara de la bici un rato, y lo estaba disfrutando mucho”, comentó ante las cámaras del programa.

Salinas explicó que el proceso de recuperación lleva poco más de dos semanas y que, aunque la molestia persiste, continúa con sus actividades mientras atiende las indicaciones médicas. Su aparición con el cabestrillo marcó su regreso público tras el accidente.

Jorge Salinas habla de su estado de salud tras sufrir accidente. / Redes sociales

¿Quién es Jorge Salinas?

Jorge Salinas es un actor nacido en la Ciudad de México el 27 de julio de 1968. Inició su carrera en televisión a principios de la década de los noventa, debutando en 1991 en la telenovela Cadenas de amargura. Ese mismo año participó en Valeria y Maximiliano, y posteriormente formó parte de producciones como El abuelo y yo y Mágica juventud, consolidando sus primeros años dentro de la pantalla chica.

A lo largo de los años noventa amplió su trayectoria con proyectos como Dos mujeres, un camino, Morelia, Mi querida Isabel y María Isabel, además de intervenir en la teleserie Mujer, casos de la vida real. En 1999 protagonizó la película Sexo, pudor y lágrimas y ese mismo año obtuvo su primer protagónico en telenovela con Tres mujeres. Más adelante encabezó historias como Mi destino eres tú, Mariana de la noche, Fuego en la sangre, La que no podía amar, Qué bonito amor, Mi corazón es tuyo y Pasión y poder.

Su carrera también incluye participaciones en cine y teatro. En la pantalla grande trabajó en películas como Amores perros, La otra familia y Mi pequeño gran hombre. Sobre el escenario formó parte de montajes como Aventurera, Perfume de gardenia y Variaciones enigmáticas. En años recientes protagonizó la teleserie Un poquito tuyo y participó en producciones como Te doy la vida y S.O.S me estoy enamorando, manteniéndose activo en la televisión mexicana.

