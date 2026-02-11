Andrea Noli revela cómo enfrenta su hija la relación con Jorge Salinas ¿ya lo perdonó? “Es la nueva etapa”

Andrea Noli habló sobre la relación que su hija Valentina mantiene con su padre, el actor Jorge Salinas, y compartió cómo ha cambiado el vínculo entre ambos con el paso del tiempo, ¿qué dijo la actriz? Te contamos todos los detalles.

Andrea Noli explica vínculo actual de su hija con Jorge Salinas. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre Valentina Noli y su papá Jorge Salinas?

Valentina Noli nació el 9 de septiembre de 2006, fruto de la relación extramarital entre Andrea Noli y Jorge Salinas. Durante varios años, el vínculo entre padre e hija no fue público ni hubo contacto entre ambos. La historia tomó otro rumbo tiempo después, cuando la situación cambió de manera formal.

Fue hasta 16 años después de su nacimiento cuando Jorge Salinas reconoció públicamente a Valentina como su hija, hasta agosto de 2022, cuando el actor la incluyó de manera abierta dentro de su familia, marcando un nuevo capítulo en la relación.

A partir de ese momento, el acercamiento entre ambos comenzó a construirse de forma distinta a como había sido en el pasado. El reconocimiento público representó un punto de partida para el vínculo entre padre e hija, luego de un periodo prolongado sin convivencia.

Andrea Noli revela cómo se llevan hoy su hija Valentina y Jorge Salinas. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Andrea Noli sobre el acercamiento entre su hija y Jorge Salinas?

Andrea Noli habló sobre el momento que atraviesan su hija Valentina y Jorge Salinas, luego de que el actor la reconoció públicamente. La actriz explicó que actualmente la relación entre ambos corresponde a una nueva etapa que se está construyendo de manera personal y directa entre padre e hija.

“Claro, esa etapa ya es la nueva etapa de la vida, de nuestras vidas y es un proceso muy particular de ellos, muy personal, estoy contenta de que se haya cerrado un círculo y se abra otro. Con todo el amor, confiando mucho en ella, tiene una inteligencia emocional impresionante, ella sabe muy bien cómo relacionarse con las personas y más en este caso, gracias a que ha crecido sin resentimientos enojos y frustraciones, obviamente las hubo de chiquita y ha sido algo que se va trabajando, hoy en día está disfrutando este momento poco a poco a pesar de la distancia” Andrea Noli

Noli también compartió que desde pequeña Valentina recibió acompañamiento profesional para procesar la ausencia de su padre. “La terapia es de canasta básica y yo desde pequeñita la metí con terapeutas infantiles para poder trascender eso, dejarlo atrás, claro, había una ausencia, pero al final de cuentas hoy ya no la hay, desde este hoy ya no la hay, como no creció con resentimiento puede relacionarse de otra forma”, destacó.

Andrea Noli y Jorge Salinas tienen una hija. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Valentina Noli, hija de Andrea Noli, sobre Jorge Salinas?

En julio de 2025, Valentina Noli, hija de Andrea Noli, ofreció una entrevista a Ventaneando en la que habló sobre la relación que mantiene actualmente con su padre Jorge Salinas, así como con la esposa del actor, Elizabeth Álvarez. La joven explicó cómo ha sido el proceso de acercamiento, especialmente ahora que se encuentra estudiando en España.

“Muy bien, la verdad, sí, y poco a poco pues vamos construyendo. Obviamente no es algo del día a la mañana y justamente más ahora que no vivo acá pues está más complicado, la diferencia de horario y todo eso. Pero, definitivamente es una relación fructífera que está poco a poco encaminándose a algo muy muy bonito” Valentina Noli

Valentina también reconoció el papel que han tenido tanto su madre como Elizabeth Álvarez y su padre en esta nueva etapa. “Yo no podría estar más agradecida por Elizabeth, que fue gran parte de la que abrió este camino; por mi mamá, obviamente, por ser una mujer ejemplar y por Jorge también, 100 %, porque no ha sido más que ser generoso conmigo, ser amable, ser cariñoso”, declaró en la emisión del programa.

