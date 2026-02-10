Ludwika Paleta deslumbra con atrevido look en premier de su nueva película; ¡Así luce la actriz de 47 años!

La reconocida actriz Ludwika Paleta presentó recientemente junto a Juanpa Zurita, su nueva apuesta para el mundo cinematográfico. Durante el estreno de su nueva película, Ludwika lució un outfit que robó miradas y suspiros a los presentes y a varios internautas que llenaron de piropos las redes sociales. ¿Cómo se veía?

Ludwika Paleta rompe el silencio: denuncia años de acoso y amenazas en redes sociales / Instagram: @ludwika_paleta

¿Qué película protagonizada por Ludwika Paleta y Juanpa Zurita se estrenará próximamente?

Ludwika Paleta y Juanpa Zurita se encuentran actualmente promoviendo la película ¿Quieres ser mi novia?, que es la secuela de la ¿Quieres ser mi hijo?, filme estrenado en 2023 a través de la plataforma ViX, que también fue protagonizado por ambos.

En esta nueva historia, los protagonistas ya comparten hogar, pero deben enfrentar las confusiones externas que los hacen ver como madre e hijo, así como los prejuicios por parte de la familia de él y la intervención de terceras personas.

Aunque la película mantiene su tono de comedia, también aborda temas como el rechazo, la aceptación social y la forma en que el amor puede interpretarse de maneras distintas.

Te puede interesar: Ludwika Paleta se enfrentó a la muerte de su hijo en la ficción: ¿cómo logró grabar la escena con Nicolás Haz

Ludwika Paleta y Juanpa Zurita en ¿Quieres ser mi novia? / Redes sociales

¿Cuál es el atrevido look que Ludwika Paleta lució durante el estreno de la película ‘¿Quieres ser mi novia?’?

En redes sociales se comenzaron a compartir imágenes y vídeos del estreno de la película ¿Quieres ser mi novia?, protagonizada por Ludwika Paleta y Juanpa Zurita.

La imagen que más se hizo viral fue entorno a la actriz, pues muchos quedaron asombrados con el look y outfit utilizado por Paleta para este evento. Descrito como “juvenil” y “atrevido”, rápidamente generó una oleada de comentarios de internautas que la “piropearon”.

Aquí te dejamos algunos de los comentarios:



“Es que tú eres hermosa”,

“Es que Dios mío, ¡qué increíble!” y,

“No puede ser tan preciosa está mujer por Dios”.

En la más reciente publicación de la actriz compartida en sus redes sociales, Ludwika Paleta compartió el siguiente mensaje: “ Ayer vimos la película entre familia y amigos. A partir del jueves ustedes la podrán ver en todos los cines de México. Qué ganas de que la vean y rían a carcajadas. Ahora es de ustedes '¿Quieres ser mi novia?’ ”, se lee en su perfil de Instagram.

Checa: Ludwika Paleta confiesa su mayor error como mamá, ¿su hijo se lo reprocha?

¿Cuándo se estrena la película '¿Quieres ser mi novia?’, protagonizada por Ludwika Paleta?

El estreno de la película ¿Quieres ser mi novia? , en la que participa Ludwika Paleta, está programado para el 12 de febrero de 2026 en México, en plena temporada del día del amor y la amistad, una apuesta que intentará abarrotar las sales de cines.

La cinta retoma la historia presentada en ¿Quieres ser mi hijo? y presenta a los protagonistas con una relación ya más consolidada, aunque deben lidiar con juicios sociales y familiares derivados de su diferencia de edad.

Tal vez te interese: Ludwika Paleta rompe el silencio: denuncia años de acoso y amenazas en redes sociales