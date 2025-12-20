Ludwika Paleta confiesa que su divorcio con Plutarco Haza fue una bendición ¿Vivió una tortura?

Recientemente, Ludwika Paleta sorprendió al abrir su corazón durante una charla en “Netas divinas”, donde habló de una de las decisiones más difíciles de su vida: su divorcio con Plutarco Haza. Lejos de describirlo como una derrota, la actriz aseguró que esa pérdida se transformó con el tiempo en una auténtica bendición que le permitió reencontrarse consigo misma y descubrir un mundo que antes no se atrevía a imaginar.

La actriz Ludwika Paleta de 46 años es mamá de tres. / Instagram

¿Qué dijo Ludwika Paleta sobre su divorcio de Plutarco Haza en Netas divinas?

Durante la conversación, Ludwika Paleta, famosa actriz, reflexionó sobre cómo, incluso en los momentos más dolorosos, siempre puede surgir algo positivo, aunque al principio cueste verlo.

Para explicar lo que vivió, utilizó una poderosa metáfora:“Yo creo que de lo malo siempre viene algo bueno. A veces cuesta trabajo verlo, pero siempre hay algo positivo. La verdad es que cuando decidí divorciarme fue como soltarme, como el cuento de los elefantitos que les ponen un lastre desde chiquitos; el elefante crece y podría soltarse e irse rapidísimo, pero está condicionado a que no lo puede hacer y no camina más allá de cierto círculo”.

Ludwika Paleta explicó que durante muchos años permaneció atada a una idea que había construido desde muy joven, una creencia que le impedía avanzar. Según contó, se quedó con la sensación de que no podía irse ni tomar otro rumbo, aun cuando ya no se sentía plena.

“Creo que yo, cuando era muy joven, me quedé con la idea de que no me podía ir”, confesó.

Sin embargo, todo cambió en el momento en que tomó la decisión de separarse. Para Ludwika, ese paso marcó un antes y un después tanto en su vida personal como emocional.

“En el momento en el que me separé se me abrió un mundo que yo no me imaginaba y no conocía”, comentó.

Ludwika Paleta habla de su divorcio con Plutarco Haza. / Redes sociales

¿Por qué Ludwika Paleta y Plutarco Haza se divorciaron?

En su momento trascendió Ludwika Paleta y Plutarco Haza se conocieron en un antro y que, tiempo después, iniciaron una relación sentimental que los llevó a casarse en 1997, cuando ella tenía apenas 19 años.

Ludwika Paleta y Plutarco Haza se casaron en 1997, cuando ella tenía 19 años, y juntos tuvieron un hijo llamado Nicolás en 1999. Su matrimonio duró aproximadamente once años, hasta que decidieron separarse en 2008, tras varios intentos por salvar la relación.

Las razones del divorcio fueron diversas. Plutarco Haza mencionó que la relación se fue enfriando debido a la depresión postparto que Ludwika experimentó, lo que afectó la dinámica entre ambos. Además, se reportaron infidelidades por parte de ambos, lo que deterioró aún más la confianza y la estabilidad del matrimonio.

Después de la separación, ambos mantuvieron una relación cordial por el bienestar de su hijo, aunque no llegaron a ser amigos cercanos. Ludwika ha comentado que se divorció muy joven porque necesitaba recuperar su libertad y reencontrarse consigo misma, más allá de los roles de esposa y madre.

“No quiero que suene feo porque mi matrimonio me dio muchas cosas y unas de las más preciadas y que más amo en el mundo es Nicolás, pero yo tenía que vivir otra cosa, yo me liberé, me quité tantas cosas de encima y florecí y me convertí en otra persona y aprendí mucho”, comentó Ludwika Paleta con Mara Patricia Castañeda.

¿Cuántos hijos tuvieron Ludwika Paleta con Plutarco Haza?

Plutarco Haza y Ludwika Paleta tuvieron solamente a su primogénito. Nicolás Haza, quien nació el 11 de noviembre de 1999, fruto del matrimonio entre dos grandes figuras del espectáculo mexicano: Ludwika Paleta y Plutarco Haza.

En 2022 debutó en la telenovela “Los ricos también lloran,” interpretando a Luis Alberto Salvatierra en su juventud. Un año después, participó en la serie “Te quiero y me duele” (2023) y en 2024 dio un salto importante con la serie “Nadie nos va a extrañar

El joven actor también dio un paso emotivo al compartir créditos con su madre en la película “Después” (2024), experiencia que calificó como un sueño cumplido. Este 2025 sorprendió al asumir el reto de interpretar el mismo personaje que su padre encarnó en “Mirada de mujer "(1997), en el remake titulado “Con esa misma mirada”, lo que generó gran expectativa y comentarios en redes.

