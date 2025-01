Fiel a su costumbre de mantener su vida personal lejos de los reflectores, Ludwika Paleta ha sido reservada sobre sus asuntos privados.

Sin embargo, esta vez la actriz recurrió a su cuenta de Instagram para hacer una contundente denuncia: desde hace años, ha sido víctima de acoso y amenazas por parte de una persona que ha utilizado redes sociales para hostigarla a ella y a su familia.

En una publicación que dejó a sus seguidores consternados, Ludwika compartió capturas de pantalla de los mensajes enviados por esta persona anónima. Uno de ellos contenía una amenaza explícita: “Yo quitaré la vida de Nicolás”, refiriéndose al hijo de la actriz. Además, mostró otra captura que evidenciaba múltiples mensajes enviados desde distintas cuentas creadas por el mismo usuario tras ser reportado.

Ludwika Paleta rompe el silencio: denuncia años de acoso y amenazas en redes sociales / Instagram: @ludwika_paleta

Checa: Ludwika Paleta ganó su primer Ariel, ¿pensaron que era muda?

Ludwika Paleta expone amenazas a su familia

“Esta persona lleva años mandando a mí y a mi familia este tipo de mensajes. Lo he reportado varias veces, pero abre otras cuentas y siempre amenaza a alguien de nosotros. Me queda claro que quiere atención, pero si me ayudan a reportarlo una vez más, lo agradecería”, expresó Ludwika en su mensaje, dejando ver la impotencia ante la repetición de estas agresiones.

La actriz también señaló la falta de medidas eficaces por parte de Instagram para prevenir que estos usuarios creen nuevas cuentas tras ser bloqueados: “¿Cómo es que, habiendo reportado tantas veces, Instagram sigue permitiendo hacer cuentas nuevas?”, cuestionó con indignación.

Ludwika pide ayuda a sus seguidores

Ludwika finalizó su denuncia pidiendo el apoyo de sus seguidores para reportar nuevamente a este usuario, con la esperanza de que esta vez se tomen acciones definitivas. “Me queda claro que quiere atención, pero si me ayudan a reportarlo una vez más, se los agradecería”, reiteró.

Este llamado ha generado un fuerte respaldo por parte de sus seguidores, quienes no solo reportaron las cuentas involucradas, sino que también pidieron a las plataformas tomar medidas más estrictas contra este tipo de comportamiento.

Ludwika Paleta rompe el silencio: denuncia años de acoso y amenazas en redes sociales / Instagram: @ludwika_paleta

Checa: Hijo de Ludwika Paleta comete contundente indiscreción con Plutarco Haza, su padre: “Me odia”

¿Quién es Nicolás Haza, hijo de Ludwika Paleta?

Nicolás Haza, nacido el 11 de noviembre de 1999, es hijo de los actores Ludwika Paleta y Plutarco Haza. A sus 24 años, ha logrado destacar en el mundo del entretenimiento, siguiendo los pasos de su madre en la actuación. Participó en la serie Nadie nos va a extrañar (disponible en Amazon Prime Video), donde interpretó a Alex.

Además de la actuación, Nicolás ha incursionado en la música, lanzando varios sencillos, entre ellos Tranze, No te dolió, Flying High, Odisea y Vuelta al mundo. Su carrera musical inició en 2021, demostrando su versatilidad como artista.

Mira: Ludwika Paleta y Plutarco Haza: Su hijo está guapísimo, enorme e ¡increíblemente se parece a su padre!, FOTOS