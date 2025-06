Zahie Téllez dedica mensaje a Plutarco Haza tras su salida de MasterChef celebrity: “Un desafío”

El pasado domingo 29 de junio, Plutarco Haza se convirtió en el décimo cuarto eliminado de ‘Masterchef Celebrity generaciones 2025’, algo que desató mucha controversia en redes sociales. pues se había posicionado como uno de los favoritos del público.

Para muchos fans del reality, la salida del actor fue injusta. Los detractores de los jueces del programa han argumentado que el plato de Plutarco tuvo pocas críticas y era mejor, a comparación de los realizados por el resto de sus compañeros.

Algunos, hasta han llegado a relacionar su expulsión con los comentarios que ha hecho en contra de Zahie Téllez, a quien, entre otras cosas, ha tachado de ser grosera y tener favoritismo hacia los influencers.

¿Qué ha dicho Plutarco Haza sobre la chef Zahie Téllez?

En diversas ocasiones, Plutarco Haza ha dicho que la chef Zahie Téllez hasta ha llegado a “humillar” a ciertos participantes. Incluso, sostiene que su favorita es Herly RG, una influencer que actualmente sigue en MasterChef celebrity y que, según las filtraciones, llegará a la gran final.

“Conmigo fue grosera en la hora de la comida, cuando me le acercaba a platicar. Me gritaba que no podía hablar con los participantes, cuando yo platicaba perfectamente con el chef Herrera y el chef Poncho. Era la única que se lucía enfrente de todo el mundo y me intentaba humillar. Te la topabas y te decía: ‘cocinan de la ver…”, resaltó.

Cabe destacar que el testimonio de Haza ha sido respaldado por Bobby Larios e Isaías Espinosa, mejor conocido como ‘Chef en proceso’. En entrevista para TVNotas, el ex de Niurka declaró que Téllez “le hacía más caso a los influencers”.

“Hubo cosas muy groseras en el capítulo donde salí. Me dijeron que se quejó por el platillo que había hecho. Solo no le gustó a ella… Le hacía más caso a los influencers. Pasábamos nosotros, los adultos (‘Generación casete’ y ‘Los clásicos’), a pedirle algo y te dabas cuenta de la diferencia que hacía (con respecto a ‘La nueva generación’ y ‘Los millennials’)”, contó.

Plutarco Haza

¿Qué dijo Zahie Téllez sobre la salida de Plutarco Haza de ‘MasterChef celebrity generaciones 2025’?

Luego de que Plutarco Haza se convirtiera en el nuevo eliminado de ‘MasterChef celebrity generaciones 2025’, la chef Zahie Téllez le dedicó un mensaje al actor.

Si bien muchos pudieron llegar a pensar que sería alguna clase de comentario pasivo-agresivo por las declaraciones que ha hecho en el pasado, la realidad es que hasta lo felicitó por su participación.

A través de Instagram, la controversial crítica alabó el gran esfuerzo que hizo a lo largo de su estancia en el show y hasta se dijo feliz de haber coincidido con él.

Zahie Téllez “En @masterchefmx cada plato es un desafío, y aunque tuviste que enfrentar muchos, lo hiciste con todas las ganas @plutarcohaza. Qué padre coincidir en MasterChef con alguien que quiero y respeto tanto”

Aunque su mensaje fue, aparentemente, cariñoso, muchos aprovecharon su post para expresar su descontento por la salida de Haza y recordarle todas las acusaciones de maltrato en su contra.

¿Cuándo es la final de ‘MasterChef celebrity generaciones 2025?

Actualmente, solo quedan seis participantes que están en búsqueda de ganar el primer lugar de ‘MasterChef Celebrity generaciones 2025’. Estas son las celebridades que siguen en la competencia:

Andrea Noli

Bárbara Torres

Carlos Quirarte

Dani Valle

Herly RG

Ofelia Medina

La gran final de ‘MasterChef Celebrity’ se llevará a cabo el próximo 27 de julio, el mismo día en que se estrena la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’. Según las filtraciones, el ganador del reality será Carlos Quirarte. No obstante, esta información solo es un rumor.

